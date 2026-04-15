Bayern Monaco-Real Madrid diretta Champions League: segui la sfida di ritorno ai quarti LIVE

20:59

Minuto di silenzio prima del calcio d'inizio

Minuto di silenzio per ricordare José Emilio Santamaría, leggenda del Real Madrid, scomparso all'età di 96 anni.

20:50

Le parole di Butragueno

Butragueno: "Siamo coscienti della difficoltà della sfida, ma siamo pronti e ci crediamo. Non cambia lo stadio o l’avversario: abbiamo grande rispetto per un grande club come il Bayern Monaco, però siamo il Real Madrid e puntiamo alle semifinali. Ripeto: sappiamo chi affrontiamo, ma faremo tutto il possibile. Il futuro è oggi… Manca poco, abbiamo una sfida enorme e la affrontiamo con grande speranza. Abbiamo piena fiducia nei giocatori, dovremo difendere molto bene e se sapremo superare la prima pressione potremo avere delle opportunità. Tutta la nostra energia è su questa partita".

20:37

La panchina del Real

A disposizione: Carvajal, Alaba, Camavinga, G. Garcia, Carreras, Ceballos, F. Garcia, Huijsen, Navarro, Mastantuono, Pinar.

20:23

La panchina del Bayern

A disposizione: Kim, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani, Urbig.

20:09

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