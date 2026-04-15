- 6'A. Pavlovic (ass. : J. Kimmich)
- 1'A. Güler
Bayern Monaco-Real Madrid diretta Champions League: segui la sfida di ritorno ai quarti LIVE
Il Bayern Monaco ospita il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: all'andata i bavaresi si erano imposti per 2-1 al Bernabeu: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
21:16
14' - Rischio per Militao
Disattenzione di Militoo che favorisce l’inserimento di Luis Diaz. Il colombiano combina con Olise e calcia verso la porta, ma lo stesso difensore brasiliano recupera e riesce a intervenire chiudendo l’azione.
21:08
6' - Gol di Pavlovic: Bayern-Real 1-1
Il Bayern risponde suito al gol subito. Sugli sviluppi di un corner Pavlovic salta da solo senza problemi, anche grazie a un posizionamento tutt'altro che perfetto di Lunin, e segna di testa.
21:03
1' - Gol di Guler: Bayern-Real 0-1!
Erroraccio di Neuer, che serve Guler sbagliando rinvio: il turco non perdona e pareggia subito i conti con l'andata.
21:02
1' - Al via Bayern-Real!
E' cominciata la sfida tra Bayern e Real: primo pallone giocato dai bavaresi.
20:59
Minuto di silenzio prima del calcio d'inizio
Minuto di silenzio per ricordare José Emilio Santamaría, leggenda del Real Madrid, scomparso all'età di 96 anni.
20:50
Le parole di Butragueno
Butragueno: "Siamo coscienti della difficoltà della sfida, ma siamo pronti e ci crediamo. Non cambia lo stadio o l’avversario: abbiamo grande rispetto per un grande club come il Bayern Monaco, però siamo il Real Madrid e puntiamo alle semifinali. Ripeto: sappiamo chi affrontiamo, ma faremo tutto il possibile. Il futuro è oggi… Manca poco, abbiamo una sfida enorme e la affrontiamo con grande speranza. Abbiamo piena fiducia nei giocatori, dovremo difendere molto bene e se sapremo superare la prima pressione potremo avere delle opportunità. Tutta la nostra energia è su questa partita".
20:37
La panchina del Real
A disposizione: Carvajal, Alaba, Camavinga, G. Garcia, Carreras, Ceballos, F. Garcia, Huijsen, Navarro, Mastantuono, Pinar.
20:23
La panchina del Bayern
A disposizione: Kim, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani, Urbig.
20:09
Dove vedere la partita in tv e in streaming
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19:55
Rea Madrid, la formazione ufficiale
REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militato, Rudiger, Mendy; Diaz, Bellingham, Valverde, Guler; Mbappe, Vinicius. Allenatore: Arbeloa
19:50
Bayern Monaco, la formazione ufficiale
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany
19:46
Manca sempre meno a Bayern Monaco-Real Madrid: l'orario
Il calcio d'inizio del match tra Bayern Monaco e Real Madrid è in programma alle ore 21.
Allianz Arena - Monaco di Baviera