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mercoledì 15 aprile 2026
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Bayern
Bayern
  • 6'A. Pavlovic (ass. : J. Kimmich)
Real Madrid
Real Madrid
  • 1'A. Güler
1 - 1
20' 1° tempo
Agg. 3 - 2
Champions League - 15.04.2026
Allianz Arena

Arbitro Slavko Vincic
TabellinoCalendarioClassifiche
Bayern
1 - 1
20' 1° tempo
Real Madrid

Bayern Monaco-Real Madrid diretta Champions League: segui la sfida di ritorno ai quarti LIVE

In Germania ci si gioca l'accesso alle semifinali della massima competizione europea: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
7 min
TagsChampions LeagueBayern MonacoReal Madrid
Aggiorna

Il Bayern Monaco ospita il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: all'andata i bavaresi si erano imposti per 2-1 al Bernabeu: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

21:16

14' - Rischio per Militao

Disattenzione di Militoo che favorisce l’inserimento di Luis Diaz. Il colombiano combina con Olise e calcia verso la porta, ma lo stesso difensore brasiliano recupera e riesce a intervenire chiudendo l’azione.

21:08

6' - Gol di Pavlovic: Bayern-Real 1-1

Il Bayern risponde suito al gol subito. Sugli sviluppi di un corner Pavlovic salta da solo senza problemi, anche grazie a un posizionamento tutt'altro che perfetto di Lunin, e segna di testa. 

21:03

1' - Gol di Guler: Bayern-Real 0-1!

Erroraccio di Neuer, che serve Guler sbagliando rinvio: il turco non perdona e pareggia subito i conti con l'andata.

 

21:02

1' - Al via Bayern-Real!

E' cominciata la sfida tra Bayern e Real: primo pallone giocato dai bavaresi.

20:59

Minuto di silenzio prima del calcio d'inizio

Minuto di silenzio per ricordare José Emilio Santamaría, leggenda del Real Madrid, scomparso all'età di 96 anni.

20:50

Le parole di Butragueno

Butragueno: "Siamo coscienti della difficoltà della sfida, ma siamo pronti e ci crediamo. Non cambia lo stadio o l’avversario: abbiamo grande rispetto per un grande club come il Bayern Monaco, però siamo il Real Madrid e puntiamo alle semifinali. Ripeto: sappiamo chi affrontiamo, ma faremo tutto il possibile. Il futuro è oggi… Manca poco, abbiamo una sfida enorme e la affrontiamo con grande speranza. Abbiamo piena fiducia nei giocatori, dovremo difendere molto bene e se sapremo superare la prima pressione potremo avere delle opportunità. Tutta la nostra energia è su questa partita".

20:37

La panchina del Real

A disposizione: Carvajal, Alaba, Camavinga, G. Garcia, Carreras, Ceballos, F. Garcia, Huijsen, Navarro, Mastantuono, Pinar.

20:23

La panchina del Bayern

A disposizione: Kim, Goretzka, Musiala, Jackson, Davies, Ito, Guerreiro, Osmani, Urbig.

20:09

Dove vedere la partita in tv e in streaming 

Per scoprire dove vedere la partita in tv e in streaming, CLICCA QUI!

19:55

Rea Madrid, la formazione ufficiale

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Alexander-Arnold, Militato, Rudiger, Mendy; Diaz, Bellingham, Valverde, Guler; Mbappe, Vinicius. Allenatore: Arbeloa

19:50

Bayern Monaco, la formazione ufficiale

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany

19:46

Manca sempre meno a Bayern Monaco-Real Madrid: l'orario

Il calcio d'inizio del match tra Bayern Monaco e Real Madrid è in programma alle ore 21.

Allianz Arena - Monaco di Baviera

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

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