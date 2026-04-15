Semifinali Champions League 2026: l'Arsenal affronta l'Atletico, il Bayern trova il Psg. Tutte le date e gli orari ufficiali
ROMA - Dopo le qualificazioni ottenute dal Psg (che ha battuto il Liverpool anche al ritorno dopo averlo superato a Parigi) e dall'Atletico Madrid (sconfitto in casa dal Barcellona ma passato grazie al successo più largo ottenuto nel primo round al Bernabeu, dalle due partite di oggi (mercoledì 15 aprile) sono usciti i nomi delle due ultime semifinaliste della Champions League 2026.
Bayern Monaco e Arsenal raggiungono Psg e Atletico Madrid
Si tratta del Bayern Monaco (che ha bissato il successo del Bernabeu superando il Real Madrid anche in Baviera) e dell'Arsenal (a cui è bastato il pari a Londra contro lo Sporting di Lisbona dopo il colpaccio dell'andata in Portogallo): i tedeschi (che affronteranno il Psg) e gli inglesi (che se la vedranno con l'Atletico Madrid) giocheranno in casa il ritorno delle rispettive semifinali, dalle quali usciranno le squadre che si affronteranno poi per il titolo nella finale del 30 maggio a Budapest.
Semifinali Champions League 2026: le date e gli orari
Ecco le date delle semifinali di Champions League (le date delle partite verranno confermate nelle prossime ore dall'Uefa insieme agli orari):
Andata - Psg-Bayern Monaco (martedì 28 o mercoledì 29 aprile, ore 21); Atletico Madrid-Arsenal (martedì 28 o mercoledì 29 aprile, ore 21).
Ritorno - Bayern Monaco-Psg (martedì 5 maggio o mercoledì 6 maggio, ore 21); Arsenal-Atletico Madrid (martedì 5 maggio o mercoledì 6 maggio, ore 21).