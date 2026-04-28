Corriere dello Sport.it
martedì 28 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per l'andata della semifinale di Champions League: le probabili formazioni dei due allenatori
TagsChampions LeaguepsgBayern Monaco

Il PSG ospita il Bayern Monaco nell'andata delle semifinale di Champions League: i parigini hanno eliminato il Liverpool ai quarti mentre i bavaresi hanno fatto fuori il Real Madrid. Secondo Luis Enrique, "non esiste miglior squadra dei francesi", mentre Kompany ha appena vinto la Bundesliga.

PSG-Bayern Monaco, data e orario

PSG-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 28 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Parco dei Principi di Parigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv

PSG-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. PSG-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport UnoSky Sport 252).

 

PSG-Bayern Monaco, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire PSG-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique

A disposizione: 30 Chevalier, 89 Marin, 4 Beraldo, 6 Zabarnyi, 21 L. Hernandez, 8 Fabian Ruiz, 19 Kang-in Lee, 24 Mayulu, 27 Dro Fernandez, 29 Barcola, 9 Gonçalo Ramos

Indisponibili: Ndjantou  
Squalificati: - 
Diffidati - 

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany (squalificato, in panchina Danks)

A disposizione: 26 Ulreich, 40 Urbig, 19 Davies, 21 Ito, 3 Kim, 34 Ofli, 8 Goretzka, 11 Jackson.

Indisponibili: Bischof, Gnabry, Guerreiro, Karl

Squalificati: Kompany (all.) Diffidati: - 

  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Il PSG ospita il Bayern Monaco nell'andata delle semifinale di Champions League: i parigini hanno eliminato il Liverpool ai quarti mentre i bavaresi hanno fatto fuori il Real Madrid. Secondo Luis Enrique, "non esiste miglior squadra dei francesi", mentre Kompany ha appena vinto la Bundesliga.

PSG-Bayern Monaco, data e orario

PSG-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 28 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Parco dei Principi di Parigi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Da non perdere

La conferenza di Luis EnriqueUna dieta da Champions
1
Dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario
2
Dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv
3
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS