Dove vedere PSG-Bayern Monaco in tv? Sky o Prime Video, orario
Il PSG ospita il Bayern Monaco nell'andata delle semifinale di Champions League: i parigini hanno eliminato il Liverpool ai quarti mentre i bavaresi hanno fatto fuori il Real Madrid. Secondo Luis Enrique, "non esiste miglior squadra dei francesi", mentre Kompany ha appena vinto la Bundesliga.
PSG-Bayern Monaco, data e orario
PSG-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 28 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Parco dei Principi di Parigi.
Dove vedere PSG-Bayern Monaco in diretta tv
PSG-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. PSG-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv su Sky sui canali 201, 213 e 253 (Sky Sport Uno, Sky Sport 252).
PSG-Bayern Monaco, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire PSG-Bayern Monaco anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique
A disposizione: 30 Chevalier, 89 Marin, 4 Beraldo, 6 Zabarnyi, 21 L. Hernandez, 8 Fabian Ruiz, 19 Kang-in Lee, 24 Mayulu, 27 Dro Fernandez, 29 Barcola, 9 Gonçalo Ramos
Indisponibili: Ndjantou
Squalificati: -
Diffidati -
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Kompany (squalificato, in panchina Danks)
A disposizione: 26 Ulreich, 40 Urbig, 19 Davies, 21 Ito, 3 Kim, 34 Ofli, 8 Goretzka, 11 Jackson.
Indisponibili: Bischof, Gnabry, Guerreiro, Karl
Squalificati: Kompany (all.) Diffidati: -
Il PSG ospita il Bayern Monaco nell'andata delle semifinale di Champions League: i parigini hanno eliminato il Liverpool ai quarti mentre i bavaresi hanno fatto fuori il Real Madrid. Secondo Luis Enrique, "non esiste miglior squadra dei francesi", mentre Kompany ha appena vinto la Bundesliga.
PSG-Bayern Monaco, data e orario
PSG-Bayern Monaco è in programma oggi, martedì 28 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Parco dei Principi di Parigi.