La frase di Capello che sorprende tutti: "Olise alla Del Piero? A me ricorda Politano"

Capello: "I gol di Olise sono alla Politano, Del Piero rientrava dalla destra..."

Mario Giunta, in compagnia di Del Piero, con l'ausilio delle immagini alle sue spalle, stava argomentando: "Olise dalla destra del campo, rientra sul mancino e sa fare gol con un tocco, sa mettere la palla morbida... Una roba pazzesca".

Dallo studio ha chiesto di intervenire Capello, che ha commentato: "Più che i gol alla Del Piero, i gol di Olise sono alla Politano perché col Napoli, rientra dalla sinistra e calcia. Alex lo faceva dalla destra. Quelli di Olise sono gol alla Politano". Un paragone che ha evidentemente sorpreso i presenti, prima che Federica Masolin facesse proseguire il dibattito con un: "Sarà contento Matteo Politano". Sui social le parole di Capello sono immediatamente diventate virali.