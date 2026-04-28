La frase di Capello che sorprende tutti: "Olise alla Del Piero? A me ricorda Politano"
I gol di Olise? Alla Politano per Fabio Capello. Su Sky, nel corso prepartita di Psg-Bayern Monaco, gara valida per l'andata delle semifinali di Champions League, sono state passate in rassegna alcune delle prodezze balistiche del fuoriclasse francese della squadra allenata da Kompany. Che all'ex tecnico, tra le altre di Milan, Roma e Real Madrid, hanno ricordato il modo di calciatare dell'ala destra del Napoli.
Capello: "I gol di Olise sono alla Politano, Del Piero rientrava dalla destra..."
Mario Giunta, in compagnia di Del Piero, con l'ausilio delle immagini alle sue spalle, stava argomentando: "Olise dalla destra del campo, rientra sul mancino e sa fare gol con un tocco, sa mettere la palla morbida... Una roba pazzesca".
Dallo studio ha chiesto di intervenire Capello, che ha commentato: "Più che i gol alla Del Piero, i gol di Olise sono alla Politano perché col Napoli, rientra dalla sinistra e calcia. Alex lo faceva dalla destra. Quelli di Olise sono gol alla Politano". Un paragone che ha evidentemente sorpreso i presenti, prima che Federica Masolin facesse proseguire il dibattito con un: "Sarà contento Matteo Politano". Sui social le parole di Capello sono immediatamente diventate virali.