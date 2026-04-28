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martedì 28 aprile 2026
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Psg-Bayern Monaco 5-4: doppio record storico per la Champions League

Notte incredibile al Parco dei Principi per una semifinale epica e senza precedenti sotto il profilo realizzativo
2 min
TagspsgBayern MonacoChampions League

Nove gol. Una partita incredibile. Una notte da record. Psg-Bayern Monaco 5-4, gara valida per l'andata della semifinale di Champions League 2025/26, entra di diritto nella storia con la sua pioggia di emozioni. Al Parco dei Principi reti e spettacolo senza precedenti. Già con il 3-2 al termine del primo tempo gli uomini di Luis Enrique e Kompany avevano fatto qualcosa che non era mai accaduto prima: diventando gli artefici della prima semifinale di Champions League con ben 5 gol segnati al termine del primo tempo.

Nove gol in una semifinale di Champions: non era mai accaduto

Le emozioni non si sono fermate nella ripresa. Già sul 5-3 Psg-Bayern Monaco era diventata la semifinale con il maggior numero di gol nella storia della Champions League.

La rete del 5-4 non ha fatto che migliorare il record appena raggiunto. Titoli di coda su una testa a testa mozzafiato in attesa della sfida di ritorno: Kane su rigore, Kvaratskhelia, João NevesOliseDembélé  su rigore; KvaratskheliaDembélé, Upamecano e Luis Díaz hanno scritto una pagina indelebile per il calcio mondiale.

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