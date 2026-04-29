Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario
Dopo l'incredibile sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, prosegue il programma delle semifinali d'andata di Champions League con la partita tra Atletico Madrid e Arsenal. Simeone e Arteta si giocano un posto in finale di Champions e la sfida inizia a Madrid, in casa dei Colchoneros.
Atletico Madrid-Arsenal, data e orario
Atletico Madrid-Arsenal è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Metropolitano di Madrid.
Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in diretta tv
Atletico Madrid-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'omonima app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atletico Madrid-Arsenal, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atletico Madrid-Arsenal anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazioni ufficiali di Simeone e Arteta
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Marc Pubill, Le Normand, Ruggeri; G.Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.
A disposizione: Musso, Esquivel, Hancko, Lenglet, Julio Diaz, Mendoza, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez, Obed Vargas, Almada, Alex Baena, Sorloth.
Indisponibili: Gimenez, Barrios. Squalificati: -. Diffidati: -.
ARSENAL (4-2-3-1): David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta.
A disposizione: Arrizabalaga, Setford, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly, Norgaard, Madueke, White, Salmon, Trossard, Saka.
Indisponibili: Merino, Timber, Havertz. Squalificati: -. Diffidati:
Dopo l'incredibile sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, prosegue il programma delle semifinali d'andata di Champions League con la partita tra Atletico Madrid e Arsenal. Simeone e Arteta si giocano un posto in finale di Champions e la sfida inizia a Madrid, in casa dei Colchoneros.
Atletico Madrid-Arsenal, data e orario
Atletico Madrid-Arsenal è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Metropolitano di Madrid.