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Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario

Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in tv? Sky o Prime Video, orario

La squadra di Arteta in trasferta al Metropolitano: tutte le info e i canali per seguire la partita in diretta
Tagsatletico madridArsenalChampions League

Dopo l'incredibile sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, prosegue il programma delle semifinali d'andata di Champions League con la partita tra Atletico Madrid e Arsenal. Simeone e Arteta si giocano un posto in finale di Champions e la sfida inizia a Madrid, in casa dei Colchoneros. 

Atletico Madrid-Arsenal, data e orario

Atletico Madrid-Arsenal è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Metropolitano di Madrid.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in diretta tv

Atletico Madrid-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, in esclusiva su Amazon Prime Video. È possibile attivare l'omonima app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atletico Madrid-Arsenal, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Amazon Prime Video. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Atletico Madrid-Arsenal anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Champions League

Le formazioni ufficiali di Simeone e Arteta

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Marc Pubill, Le Normand, Ruggeri; G.Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann, Alvarez. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Musso, Esquivel, Hancko, Lenglet, Julio Diaz, Mendoza, Johnny Cardoso, Nico Gonzalez, Obed Vargas, Almada, Alex Baena, Sorloth.

Indisponibili: Gimenez, Barrios. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARSENAL (4-2-3-1): David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres. Allenatore: Arteta.

A disposizione: Arrizabalaga, Setford, Calafiori, Dowman, Eze, Gabriel Jesus, Lewis-Skelly, Norgaard, Madueke, White, Salmon, Trossard, Saka.

Indisponibili: Merino, Timber, Havertz. Squalificati: -. Diffidati:

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Dopo l'incredibile sfida tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, prosegue il programma delle semifinali d'andata di Champions League con la partita tra Atletico Madrid e Arsenal. Simeone e Arteta si giocano un posto in finale di Champions e la sfida inizia a Madrid, in casa dei Colchoneros. 

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Atletico Madrid-Arsenal è in programma oggi, mercoledì 29 aprile, alle ore 21:00, allo stadio Metropolitano di Madrid.

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