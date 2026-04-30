"La Champions è una vergogna": Arteta furioso, Simeone replica e dai giornali spagnoli e inglesi parole di fuoco

Nel day after di Atletico Madrid-Arsenal , continuano a far discutere le decisioni di Makkelie nell'arco dei 90 minuti del "Metropolitano". Due rigori concessi e uno prima assegnato e poi revocato , in seguito ad un'on field review. Risultato finale? 1-1 e discorso qualificazione rinviato alla gara di ritorno in programma all'Emirates Stadium di Londra. Nel post partita, botta e risposta tra Mikel Arteta e Diego Pablo Simeone , con i due manager che hanno espresso la loro opinione in merito al contatto Eze-Hancko . Il giorno dopo, sui giornali sportivi spagnoli ed inglesi, la Champions viene addirittura definita "una vergogna" .

Arteta furioso: "Rigore tolto? Sono molto deluso, è contro il regolamento"

Al termine dei 90 minuti del "Metropolitano", Mikel Arteta non ha certo nascosto la sua amarezza ai microfoni di Sky Sport: "Ho riguardato l'episodio del rigore che è stato tolto e sono molto deluso e non capisco perché abbia cambiato la sua decisione, è contro il regolamento. Non ho parlato con l'arbitro ma credo sia tutto chiaro, c'è un contatto e non puoi sovvertire una decisione come quella, perché lo rivedi tre volte, è inaccettabile. Un episodio che ha cambiato il corso della gara". E a fare eco al proprio manager, è stato il difensore dei Gunners Piero Hincapié, a dir poco contrariato nel dopo gara: "Era un rigore netto. L'arbitro ha sbagliato. Ma andiamo avanti, usciamo con un risultato positivo e spero che in qualche occasione ci rispettino anche loro".

La risposta di Simeone: "In Champions deve essere un rigore vero"

Non si è fatta attendere la risposta del Cholo Simeone, che porta a casa un pareggio importante e continua a non essere d'accordo con rigori concessi ad ogni minimo contatto: "Quando dai un rigore in Champions deve essere un rigore vero e proprio e non per un contatto minimo", ha detto l'allenatore dell'Atletico Madrid senza troppi giri di parole. Una chiara replica al collega Mikel Arteta, apparso piuttosto infastidito dalla scelta della sala Var di richiamare l'arbitro di campo e dall'esito dell'on field review.

I titoli dei giornali spagnoli ed inglesi: "Makkelie pessimo, la Champions è una vergogna"

In Inghilterra sono arrivati a definirla una "silent night" quella del "Metropolitano" di Madrid, paragonandola inevitabilmente allo show del "Parco dei Principi" tra Psg e Bayern Monaco. Un confronto apparentemente impietoso nel complesso, ma anche un modo diverso di vedere e interpretare il gioco del calcio. In Spagna, invece, puntano il dito contro le parole di Mikel Arteta e dei tesserati dell'Arsenal, difendendo l'Atletico e contestando aspramente la direzione arbitrale di Makkelie, "che da anni si dimostra pessimo" secondo Marca. Del resto, "la Champions es una pena" ("una vergogna"), si legge. Sponda colchoneros, infatti, il contatto che ha portato al rigore di Gyokeres continua a far discutere, dopo aver scatenato l'ira del Cholo Simeone in campo. Makkelie, scrive ancora Marca, "si è affrettato a indicare il dischetto del rigore senza che gli ufficiali del VAR osassero contestarlo". Resta piuttosto neutro As, che crede all'impresa londinese di Griezmann e compagni, pur sottolineando che l'Inghilterra è andata "su tutte le furie" per il rigore revocato ad Eze dopo il contatto con Hancko, giudicato non un chiaro "step on foot".