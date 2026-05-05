Kompany sicuro prima di Bayern-Psg: "Sarebbe sciocco cambiare stile di gioco"

Dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata, il Bayern Monaco non cambierà la propria filosofia di gioco nel ritorno contro il Psg , decisivo per l’accesso alla finale di Champions League . A ribadirlo è stato l’allenatore Vincent Kompany nella conferenza stampa della vigilia all’Allianz Arena: “ Se volessi fare qualcosa di completamente diverso rispetto al solito sarebbe una scelta sciocca ”, ha spiegato il tecnico belga, convinto che anche gli avversari resteranno fedeli al proprio stile.

Kompany, la conferenza alla vigilia di Bayern-Psg

L’obiettivo, oltre al risultato, è regalare una serata speciale ai tifosi bavaresi: “La squadra ha un ottimo rapporto con i suoi tifosi. C'è la sensazione che vogliamo provare a raggiungere insieme questo prossimo traguardo”. Kompany ha poi sottolineato il percorso compiuto finora: “Abbiamo già vissuto momenti incredibili, ed è per questo che i tifosi credono che la squadra sia in grado di ripetersi domani. Vogliamo rendere questo momento indimenticabile. A inizio stagione, in pochi credevano che avremmo avuto ancora una possibilità di qualificarci alla finale di Champions League ed invece eccoci qui”.

Tah: "Non cambieremo il nostro stile di gioco"

Per la sfida si aspetta una “partita intensa”, spinta anche dal sostegno dei 75mila spettatori previsti sugli spalti. In conferenza è intervenuto anche il difensore Jonathan Tah, che ha ribadito la linea del gruppo: “Il nostro stile di gioco ci ha portato dove siamo ora. Quindi non credo che dobbiamo cambiare nulla, vogliamo giocare un calcio attraente e offensivo. Ovviamente, è anche molto impegnativo, per noi difensori, ma anche per i giocatori offensivi che si abbassano per difendere. Questo è il nostro stile di gioco e non lo cambieremo”.