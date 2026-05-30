Champions League 2026/2027, tutto sui sorteggi: date, squadre partecipanti e calendario

Messa alle spalle la finale di Budapest , è già tempo di pensare alla nuova stagione della Champions League . La 72ª edizione del torneo più prestigioso del calcio europeo inizierà a prendere forma già a partire dalle prossime settimane, con le fasi preliminari programmate in attesa dell'ingresso in campo delle grandi squadre dei preliminari e dei sorteggi della League Phase. L'appuntamento per la finale è già fissato per il 5 giugno 2027 al Metropolitano di Madrid, che ospiterà la sua seconda finale di Champions League dopo quella del 2019.

Champions League 2026/2027, dove e quando si svolgono i sorteggi

Il sorteggio del primo turno di qualificazione della prossima Champions Leage è fissato per il 16 giugno 2026, quello del secondo turno per il 17 giugno, quello del terzo turno per il 20 luglio e infine quello dei play-off, l'ultimo turno prima della League Phase, per il 3 agosto 2026. Una volta terminati i preliminari, sarà il tempo dei sorteggi della League Phase, programmati per il 27 agosto 2026 a Monte Carlo. In questo sorteggio, ogni squadra qualificata verrà assegnata con due squadre per ogni fascia.

I turni preliminari: date e partecipanti

Dai preliminari fino alla League Phase, la Champions League coinvolgerà in totale 83 squadre provenienti da 53 federazioni. Il percorso verso la League Phase parte dal primo turno di qualificazione: le 30 squadre del primo turno sono le squadre che hanno vinto i campionati delle associazioni dalla 24ª alla 55ª (escluse Russia e Liechtenstein), con gare d'andata il 7-8 luglio e ritorno il 14-15 luglio 2026. Il secondo turno di qualificazione, 30 squadre divise tra Champions Path e League Path, si gioca il 21-22 luglio (andata) e il 28-29 luglio (ritorno). Il terzo turno di qualificazione prevede gare il 4-5 agosto (andata) e l'11 agosto (ritorno). I play-off, infine, si disputano il 18-19 agosto (andata) e il 25-26 agosto (ritorno) 2026.

Le date della League Phase 2026/27

La League Phase della Champions League 2026/27 si articolerà in otto giornate: la prima il 8-10 settembre 2026, la seconda il 13-14 ottobre, la terza il 20-21 ottobre, la quarta il 3-4 novembre, la quinta il 24-25 novembre e la sesta l'8-9 dicembre 2026. Si riparte poi a gennaio 2027 con la settima giornata il 19-20 gennaio e l'ottava il 27 gennaio. Al termine della League Phase, i sorteggi dei playoff sono programmati per 29 gennaio 2027, con le partite che si giocheranno tra il 16-17 febbraio e il 23-24 febbraio 2027. I sorteggi degli ottavi di finale sono fissati per il 26 febbraio e le squadre scenderanno in campo il 9-10 e il 16-17 marzo 2027.