Luis Enrique dopo la vittoria della Champions: "Siamo abituati ai rigori". E Vitinha: "Il nostro segreto è l'umiltà"

Luis Enrique è stato di poche parole (giustamente impegnato nei festeggiamenti ) dopo la seconda Champions League di fila vinta dal suo Paris Saint-Germain , stavolta alla lotteria dei rigori contro l'Arsenal: " Penalty? Siamo abituati (è la quarta finale in stagione vinta ai rigori, ndr). All'intervallo ho detto ai ragazzi cose normali che si devono fare per attaccare una squadra che si difende molto bene centralmente".

Le parola di Luis Enrique e Vitinha dopo la vittoria della Champions League

Più esplicativo Vitinha, uscito nei supplementari per crampi, ai microfoni di Sky Sport: "La nostra migliore qualità? Siamo umili, corriamo l'uno per l'altro. Ci piace farlo e quando giochiamo così abbiamo piacere. Poi se vinci è davvero perfetto".

Vitinha: "Era ambizioso pensare che..."

Il portoghese ha poi continuato: "Era ambizioso pensare che ne avremmo vinte due, lo abbiamo meritato e anche oggi siamo stati migliori. Sono felicissimo e dobbiamo goderci il momento, non parlarne. Crampi? Tutto il corpo è più teso, diventa tutto più difficile. Volevo esserci fino alla fine, ma sono felice che la squadra non abbia tradito. Quando l'Arsenal ha segnato sapevamo che sarebbe stata molto dura. Hanno messo due linee molto basse e si sentono a loro agio a difendere. Ci siamo passati tanto la palla e abbiamo avuto la pazienza per farlo. Nel secondo tempo abbiamo avuto più spazio e l'abbiamo sfruttato".