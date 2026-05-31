Luis Enrique ha reso il Psg trionfale: la sua rivoluzione culturale alla base dei successi

Luis Enrique, il Velasco spagnolo

Non è solo che ha vinto due Champions League di fila. È come le ha vinte. Ha convinto Dembelé che un grande del calcio gioca per la squadra, non per i dribbling. Il francese lo ha ascoltato e la sera si addormenta guardando il Pallone d’Oro. Insegna sport Luis Enrique. Cultura sportiva. Potremmo definirlo il Velasco spagnolo. Trasmette ai suoi calciatori il principio che senza sacrificio, senza sofferenza, non c’è obiettivo che si possa raggiungere. E poi ovviamente squaderna la sua idea di calcio. Ha giocato anche ieri sera la finale tutta all’attacco. Non è mai venuto meno al suo credo. E ai rigori è stato premiato. Una frase che non gli piacerebbe. Non è stato premiato, si sono allenati. E infatti dopo la finale ha detto: «Siamo abituati ai rigori». È vero. Col Psg ai rigori aveva già vinto la Supercoppa europea contro il Tottenham, la coppa Intercontinentale contro il Flamengo e la Supercoppa francese contro il Marsiglia. Da allenatore ha vinto sedici finali su diciannove. Nervi d’acciaio. Da scacchista.