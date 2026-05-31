Il Psg batte l'Arsenal ai rigori e vince la seconda Champions League consecutiva. Festa grande per i tifosi parigini che hanno seguito la squadra a Budapest, sede della finale, e anche per quelle migliaia di tifosi che sono rimasti nella capitale francese e sparse per il Paese. Festeggiamenti che però, come dopo la vittoria dello scorso anno, si sono ben presto trasformati in vera e propria guerriglia urbana. Sono infatti 780 le persone fermate dalle forze del'ordine nella sola Parigi durante gli scontri che si sono concentrati specialmente sugli Champs-Elysée e dintorni. Nella notte sono state effettuate 457 detenzioni , mentre 219 persone sono rimaste ferite , di cui 8 in modo grave . Nel bilancio, purtroppo, si conta anche un morto . L'uomo ha perso la vita dopo essersi schiantato contro dei blocchi di cemento sulla rampa d'uscita del Périphérique di Parigi. L'incidente è avvenuto all'altezza di Porte Maillot, a breve distanza dal Parco dei Principi.

Caos a Parigi, guerriglia in città dopo la vittoria del Psg

La tragedia è avvenuta proprio nella zona in cui si sono registrati altri scontri, dove era stato allestito un maxi schermo, con lancio di petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeni. Il tutto è continuato fino alle prime ore del mattino del giorno successivo alla finale. Un piccolo gruppo ha persino tentato di assaltare una stazione di polizia a Parigi. A Parigi, gruppi di ultrà hanno anche bloccato il périphérique, la tangenziale della città, per giocare delle partitelle di calcio al centro della carreggiata. Sono stati sgomberati da almeno 4 cariche della polizia. Registrati anche diversi saccheggiamenti in negosi sparsi tra Parigi, Rennes, Strasburgo, Clermont-Ferrand e Grenoble. I razzi, i fuochi d'artificio e i petardi lanciati dai tifosi hanno anche provocato incendi, spenti in breve tempo dai Vigili del fuoco.

Psg, i festeggiamenti continuano

Il Ministro dell'Interno francese Laurent Nuñez ha definito inaccettabili i comportamenti in città: "Ci sono stati festeggiamenti macchiati da violenze, una situazione che avevamo previsto ed anticipato". Ma Nuñez ha comunque confermato che le celebrazioni previste per domenica pomeriggio presso il Champ de Mars, vicino alla Torre Eiffel, si svolgeranno come da programma. Il PSG sarà poi ricevuto dal presidente francese Macron presso il Palazzo dell'Eliseo.