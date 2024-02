Tuchel, discorso alle stelle del Bayern: cosa ha chiesto per la sfida con la Lazio

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Momento da incubo in casa Bayern Monaco: la squadra è fuori dalla Coppa di Germania, lontana dal primo posto in Bundesliga e ha un piede fuori dalla Champions League, dopo l'1-0 dell'Olimpico contro la Lazio agli ottavi. Tuchel, l'allenatore che a fine stagione lascerà la panchina, ha parlato alle stelle del Bayern Monaco in vista del ritorno dicendo: "Non ci sono più discussioni ogni settimana nello spogliatoio, lo sanno tutti. Possiamo ancora ottenere qualcosa, dobbiamo vincere".