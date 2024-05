Rumenigge conferma: "Kompany sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco"

Le parole di Rumenigge

Queste le parole dell'ex presidente del Bayern Monaco ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro direttore sportivo ha scelto Kompany, non è ancora ufficiale ma ci sono soltanto gli ultimi dettagli da sistemare. Sono convinto che alla fine Kompany arriverà. Guardiola ci ha parlato in maniera molto positiva di Vincent. Lo ha avuto al City come capitano e Pep lo ha seguito anche quando era al Burnley, quindi ci ha dato una bella mano". E sulla stagione: "Dopo aver vinto per undici volte di fila la Bundesliga, quest'anno la stagione in campo nazionale non è stata buona. In Europa però siamo arrivati in semifinale uscendo maledettamente contro il Real Madrid. Incontrare il Borussia Dortmund in una finale tutta tedesca sarebbe stato molto bello".