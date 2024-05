"Il Bayern Monaco ha scelto il nuovo allenatore, è appena retrocesso"

Kompany porterebbe con sé il suo staff al Burnley

‌Kompany è legato al Burnley fino al 2028 e dovrebbe essere liberato. Porterebbe con sé all'Allianz Arena il staff e collaboratori tra cui l'assistente Craig Bellamy e gli allenatori della prima squadra Piet Cremers, Mike Jackson e Floribert N'Galula. "Il Bayern è fiducioso nella conclusione della trattativa e potrebbe ufficializzare la nomina nei prossimi giorni" aggiunge il The Telegraph.

Kompany e la "benedizione" di Guardiola

Kompany si è messo in evidenza nella sua stagione da rookie in Premier League nonostante l'abbia terminata con soli 24 punti e cinque vittorie. Pep Guardiola lo ha costantemente indicato come un suo possibile erede al Manchester City avendo vinto quattro Premier League come capitano durante la sua permanenza all'Etihad Stadium. Dopo un primo periodo da allenatore all'Anderlecht, nella sua terra natale, Kompany ha portato il Burnley in Premier League nel suo primo incarico manageriale in Inghilterra.