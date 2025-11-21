Luis Diaz, squalifica pesante dopo il fallo killer su Hakimi: la decisione della Uefa
Brutte notizie per il Bayern Monaco: i bavaresi dovranno fare a meno di Luis Diaz per le prossime tre giornate di Champions League. Squalifica pesante per il colombiano dopo l'intervento killer ai danni di Hakimi durante Paris Saint-Germain-Bayern Monaco. L'ex Liverpool è stato espulso al Parco dei Principi e ora salterà le prossime tre sfide della League Phase. Intanto prosegue il recupero di Hakimi che è stato costretto a presentarsi alla premiazione come Miglior giocatore africano dell'anno con una sorta di girello per non sforzare la gamba. Il Psg, sulla brutta distorsione alla caviglia subita dal marocchino, ha comunicato che il giocatore rimarrà ai box per "diverse settimane".
Luis Diaz, stangata dalla Uefa: torna in Champions a fine gennaio
Un'assenza importante per Kompany che dovrà fare a meno di uno dei pilastri dei reparto offensivo del Bayern in partite ostiche. In primis, il big match della prossima settimana all'Emirates contro l'Arsenal. Poi la partita all'Allianz Arena contro lo Sporting e infine l'altra partita casalinga contro l'Union Saint-Gilloise. Luis Diaz tornerà a disposizione di Kompany in Champions League solamente il 28 gennaio nella sfida in trasferta contro il Psv, l'ultima partita valida per la League Phase.