Luis Diaz, squalifica pesante dopo il fallo killer su Hakimi: la decisione della Uefa

Brutte notizie per il Bayern Monaco: i bavaresi dovranno fare a meno di Luis Diaz per le prossime tre giornate di Champions League. Squalifica pesante per il colombiano dopo l'intervento killer ai danni di Hakimi durante Paris Saint-Germain-Bayern Monaco. L'ex Liverpool è stato espulso al Parco dei Principi e ora salterà le prossime tre sfide della League Phase. Intanto prosegue il recupero di Hakimi che è stato costretto a presentarsi alla premiazione come Miglior giocatore africano dell'anno con una sorta di girello per non sforzare la gamba. Il Psg, sulla brutta distorsione alla caviglia subita dal marocchino, ha comunicato che il giocatore rimarrà ai box per "diverse settimane".