Thiago Silva: "Avrei potuto tornare al Milan. Mia moglie si metterà a piangere..."

"Appena sono tornato a Milano l'emozione è stata forte, penso che nelle prossime ore lo sarà ancora di più. Mia moglie lo era già in aeroporto e, allo stadio sono sicuro che si metterà a piangere. Ma penso che alla fine rivivremo col sorriso tutti i bei momenti passati qui". Si è lasciato ad andare ai sentimentalismi Thiago Silva , ex difensore del Milan e, oggi, colonna della retroguardia del Chelsea .

Thiago Silva: "Avrei potuto tornare al Milan, prima del Chelsea. Che emozione essere qui!"

Il brasiliano ha proseguito: "Sì, c'è stata la possibilità di tornare a vestire la maglia rossonera, ma è stata prima dell'avventura qui al Chelsea. Ora mi rimane poco tempo prima di chiudere la carriera, onestamente non so se potrà essercene un'altra, ma mai dire mai. Già oggi, con 38 anni, devo pensare a come gestirmi al meglio...".