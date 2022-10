Milan, verso il Chelsea con capitan Theo

Il successo contro la Juventus è stato già messo da parte, nel mirino del Milan c’è la seconda sfida contro il Chelsea nel giro di una settimana. Stefano Pioli sta preparando la rivincita in Champions League dopo il 3-0 di mercoledì scorso, e sarà una gara completamente diversa rispetto a quella di Londra. Il Milan vuole “vendicarsi” della brutta partita contro i Blues, e vuole farlo in primis con una prestazione di squadra migliore. Più cura dei dettagli e maggiore lucidità in fase offensiva, con l’aggiunta di un giocatore che fa la differenza come Theo Hernandez. Rispetto al match dello Stamford Bridge i rossoneri avranno il francese titolare, che indosserà anche la fascia da capitano a causa delle assenze di Calabria e Kjaer, rispettivamente capitano e vice della squadra. È una partita troppo importante per poterla sbagliare, con entrambe le squadre che si trovano a quota 4 punti in classifica del girone E. Oggi parleranno in conferenza stampa Pioli e l’ex Fikayo Tomori, che contro la sua vecchia squadra non aveva disputato una buona gara. In Champions mancheranno comunque 7 giocatori, a partire da Ibra e Florenzi, passando per Messias, Saelemaekers, Maignan, Calabria e Kjaer. La rosa è sempre ridotta ma lo spirito con cui il Milan affronterà la gara sarà diverso.