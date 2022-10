Milan, Potter tergiversa: "Neanche per il Chelsea è stato facile in 11 contro 10"

"Anche per noi non è stato così immediato giocare in undici contro dieci, quella del rigore più espulsione di Fikayo Tomori è stata la decisione dell'arbitro e dobbiamo accettarla". Ci gira attorno, Graham Potter, allenatore del Chelsea, in merito all'episodio che, al 18' della sfida col Milan, ha cambiato il senso della partita.

Potter, allenatore Chelsea: "Non è stato comunque facile ritrovarsi in superiorità numerica" L'ex timoniere del Brighton & Hove Albion, di fatto, non ha analizzato l'episodio, bensì le sue conseguenze. E anche in maniera tutto sommato stucchevole, quasi come se avesse in qualche modo 'spaesato' gli stessi Blues: "Ci abbiamo messo del tempo a organizzarci, perché avremmo potuto esporci, specie contro il Milan, alle ripartenze avversarie. Poi davanti a un pubblico così incitante...".