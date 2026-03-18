Incredibile Rosenior, il foglietto sull'8-2 a 6 minuti dalla fine lascia di stucco anche Garnacho!

Il gesto che fa discutere: Rosenior protagonista

A sei minuti dalla fine, con il punteggio già fissato sul 3-0 per i parigini nella gara di ritorno, l’allenatore Liam Roseniorha chiamato a sé Alejandro Garnacho per consegnargli un foglio con alcune istruzioni tattiche. Un gesto che, in condizioni normali, potrebbe sembrare ordinario. Ma non in quel contesto: partita ormai compromessa, qualificazione sfumata e squadra visibilmente in difficoltà. La reazione dell’attaccante argentino, tra sorpresa e frustrazione, non è passata inosservata.