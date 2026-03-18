Incredibile Rosenior, il foglietto sull'8-2 a 6 minuti dalla fine lascia di stucco anche Garnacho!
Serata da dimenticare per il Chelsea, travolto dal Paris Saint-Germain agli ottavi di finale di Champions League con un pesantissimo 3-0 (8-2 complessivo).Una sconfitta netta, senza appello, che però ha regalato anche un episodio curioso e per certi versi emblematico del momento dei Blues.
Il gesto che fa discutere: Rosenior protagonista
A sei minuti dalla fine, con il punteggio già fissato sul 3-0 per i parigini nella gara di ritorno, l’allenatore Liam Roseniorha chiamato a sé Alejandro Garnacho per consegnargli un foglio con alcune istruzioni tattiche. Un gesto che, in condizioni normali, potrebbe sembrare ordinario. Ma non in quel contesto: partita ormai compromessa, qualificazione sfumata e squadra visibilmente in difficoltà. La reazione dell’attaccante argentino, tra sorpresa e frustrazione, non è passata inosservata.
Tra disciplina e realtà: i tifosi vanno via, il tecnico non molla
Sugli spalti, intanto, molti tifosi iniziano ad abbandonare lo stadio, mentre il Chelsea si limita a trascinarsi fino al fischio finale. L’immagine di Rosenior che continua a impartire istruzioni, foglietto alla mano, mentre la squadra è sotto di tre gol e fuori dalla competizione, racconta molto più di una semplice scelta tecnica. Da un lato c’è la volontà di mantenere ordine e disciplina fino all’ultimo secondo. Dall’altro, però, emerge una certa disconnessione con la realtà del momento, percepita chiaramente anche dai giocatori in campo.
Serata da dimenticare per il Chelsea, travolto dal Paris Saint-Germain agli ottavi di finale di Champions League con un pesantissimo 3-0 (8-2 complessivo).Una sconfitta netta, senza appello, che però ha regalato anche un episodio curioso e per certi versi emblematico del momento dei Blues.