Corriere dello Sport.it
mercoledì 18 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Incredibile Rosenior, il foglietto sull'8-2 a 6 minuti dalla fine lascia di stucco anche Garnacho!

Siparietto più che curioso del tecnico dei Blues ormai fuori dalla Champions League e sotto di 3-0

Serata da dimenticare per il Chelsea, travolto dal Paris Saint-Germain agli ottavi di finale di Champions League con un pesantissimo 3-0 (8-2 complessivo).Una sconfitta netta, senza appello, che però ha regalato anche un episodio curioso e per certi versi emblematico del momento dei Blues.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Chelsea

Il gesto che fa discutere: Rosenior protagonista

A sei minuti dalla fine, con il punteggio già fissato sul 3-0 per i parigini nella gara di ritorno, l’allenatore Liam Roseniorha chiamato a sé Alejandro Garnacho per consegnargli un foglio con alcune istruzioni tattiche. Un gesto che, in condizioni normali, potrebbe sembrare ordinario. Ma non in quel contesto: partita ormai compromessa, qualificazione sfumata e squadra visibilmente in difficoltà. La reazione dell’attaccante argentino, tra sorpresa e frustrazione, non è passata inosservata.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Chelsea

Tra disciplina e realtà: i tifosi vanno via, il tecnico non molla

Sugli spalti, intanto, molti tifosi iniziano ad abbandonare lo stadio, mentre il Chelsea si limita a trascinarsi fino al fischio finale. L’immagine di Rosenior che continua a impartire istruzioni, foglietto alla mano, mentre la squadra è sotto di tre gol e fuori dalla competizione, racconta molto più di una semplice scelta tecnica. Da un lato c’è la volontà di mantenere ordine e disciplina fino all’ultimo secondo. Dall’altro, però, emerge una certa disconnessione con la realtà del momento, percepita chiaramente anche dai giocatori in campo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Chelsea

Serata da dimenticare per il Chelsea, travolto dal Paris Saint-Germain agli ottavi di finale di Champions League con un pesantissimo 3-0 (8-2 complessivo).Una sconfitta netta, senza appello, che però ha regalato anche un episodio curioso e per certi versi emblematico del momento dei Blues.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Chelsea

Da non perdere

Atalanta-Bayern Monaco, Palladino: “Orgoglio Champions"Kvara esalta il Psg, Chelsea eliminato
1
Incredibile Rosenior, il foglietto sull'8-2 a 6 minuti dalla fine lascia di stucco anche Garnacho!
2
Il gesto che fa discutere: Rosenior protagonista
3
Tra disciplina e realtà: i tifosi vanno via, il tecnico non molla

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS