Inter-Bayern ritorno quarti Champions: orario e dove vederla in tv

Archiviato il match d'andata tra Bayern Monaco e Inter, è già tempo di pensare al ritorno. Il primo round in Germania è terminato 2-1 per i nerazzurri con i gol di Lautaro, Muller e Frattesi. Tra poco più di una settimana invece le due squadre si riaffronteranno a San Siro, mercoledì 16 aprile, per decidere chi staccherà il pass per la semifinale di Champions League.