MONACO DI BAVIERA - Nello stadio in cui il prossimo 31 maggio verrà assegnata la Champions League, l'Inter di Inzaghi ha la ghiotta occasione di approfittare di un Bayern ridotto a pezzi dagli infortuni per mettere in discesa la qualificazione in semifinale. Molto passa dalla partita di questa sera (martedì 8 aprile): segui in diretta l'andata dei quarti di finale di Champions.

L'Inter sblocca la partita con un gol meraviglioso! Parte tutto dal lancio di Sommer per la sponda di Lautaro a centrocampo, che manovra e poi si lancia dentro. Il pallone viaggia a sinistra con Carlos Augusto, traversone in mezzo per Thuram che con una magia di tacco fa da sponda per l'arrivo di Lautaro alle sue spalle. Il Toro è micidiale nel battere Urbig di esterno sotto la traversa.

Azione di contropiede dell'Inter che spezza in due il campo con Bastoni, appoggio per Carlos Augusto che scarica il sinistro sull'esterno della rete, dando l'illusione del gol. Disperato in panchina Inzaghi.

21:14

14' - Kane spreca di testa

Altro spunto sulla destra del Bayern, Olise trova spazio per il cross e pesca Kane in area: il colpo di testa dell'attaccante è debole e centrale.

21:12

12' - Risposta Inter con Calhanoglu

Azione caparbia di Lautaro che si prende il fondo e poi scarica dietro, il pallone arriva a Calhanoglu che calcia di prima ma sbatte sul muro difensivo del Bayern.

21:07

7' - Bayern pericoloso con Olise

Il primo tiro della partita è di Olise che di sinistro passa vicinissimo al palo di Sommer. Occasione Bayern.

21:00

1' - Inizia Bayern Monaco-Inter

È cominciata la partita. Bayern in divisa bianca, Inter con il classico completo nerazzurro.

20:54

Le parole di Marotta su Bayern e mercato

Le parole di Marotta a Sky: "La squadra sta molto bene, essere qui ci onora, l'importante è esserci al momento giusto e ci siamo. Le motivazioni in questa partita hanno un aspetto importante, i giocatori si caricano da soli, siamo in un grande scenario, contro una grande squadra, è uno spot positivo per il calcio, speriamo di fare una bella figura e di portare a casa qualcosa di positivo. Luis Henrique dell'Olympique Marsiglia? Sicuramente un buon giocatore, ma ci sono tanti giocatori nel nostro taccuino, Ausilio e Baccin sono attivi e al momento giusto faremo i ritocchi necessari, ma al momento è presto per arrivare a una conclusione".

20:33

Inter-Bayern è Lautaro contro Kane

Harry Kane è stato direttamente coinvolto in 50 gol in 55 presenze in Champions League (39 gol, 11 assist), inclusi 12 gol in 11 gare in questa edizione. Solo Robert Lewandowski ha preso parte a più reti in una singola stagione nel torneo con la maglia del Bayern Monaco (20 nel 2019/20, 16 nel 2021/22). Lautaro Martínez ha segnato sei gol in nove presenze in questa Champions League: l’ultimo giocatore a segnare di più in una singola edizione del torneo è stato Samuel Eto’o nel 2010/11 (otto), la cui ultima rete in quella stagione arrivò in trasferta contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale.

20:20

Inter, Acerbi: "Kane il centravanti più forte che c'è"

Acerbi a Sky nel prepartita: "Servirà attenzione, sappiamo quanto sono forti, cercheremo di mettere più attenzione e voglia in tutti i 90'. Non calcoliamo il ritorno, sarebbe un grave errore, l'atteggiamento deve essere ai massimi livelli. Sono uno più forte dell'altro, Kane svaria molto ed è difficile che sbagli, è forse il centravanti più forte che c'è".

20:03

Bayern, Muller e Gnabry dalla panchina

Muller, unico superstite della finale del 2010 tra Inter e Bayern a Madrid, e Gnabry sono i due nomi di prestigio che Kompany potrebbe giocarsi dalla panchina. Questi gli indisponibili del Bayern, falcidiato dagli infortuni: Neuer, Musiala, Coman, Davies, Ito, Upamecano.

19:52

Bayern-Inter, le formazioni ufficiali

BAYERN MONACO (3-4-3): Urbig; Stanisic, Dier, Kim; Laimer, Goretzka, Kimmich, Guerreiro; Olise, Kane, Sané. Allenatore: Kompany.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

19:45

I numeri di Bayern Monaco-Inter

Questa sarà la 10ª sfida tra il Bayern Monaco e l'Inter in competizioni europee: la squadra tedesca che ha vinto cinque delle nove precedenti (1N, 3P), inclusa la più recente in Champions League (successo per 2-0 sia all’andata che al ritorno nella fase a gironi 2022/23). L'Inter ha perso quattro delle sette gare contro il Bayern in Champions (2V, 1N), anche se ha eliminato la squadra tedesca nelle due occasioni in cui l’ha incontrata nella fase a eliminazione diretta della competizione: 2-0 nella finale dell’edizione 2009/10 e negli ottavi di finale del torneo 2010/11 (3-3, il punteggio complessivo) grazie ai gol in trasferta . Solo il Real Madrid (sette) ha eliminato i bavaresi nei turni ad eliminazione diretta di Champions League più volte dei nerazzurri(due), che sono una delle sole cinque squadre ad esserci riuscita più di una volta (due anche Barcellona, Chelsea e Milan).