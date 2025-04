Lautaro sfida il Barcellona: "Vogliamo la finale. Nessun paragone tra Messi e Yamal"

BARCELLONA (SPAGNA) - Intervenuto in conferenza stampa al fianco del tecnico Simone Inzaghi , il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez , ha risposto alle domande dei giornalisti sulle sensazioni alla vigilia della semifinale di andata di Champions League in casa del Barcellona . Queste le parole dell'argentino.

"Nessun paragone tra Messi e Yamal"

Subito stuzzicato tra Messi e Yamal, passato e presente del Barcellona e del calcio mondiale, Lautaro risponde così: "Non farò nessun paragone tra loro due, perché, per me, Messi è il più grande di tutti. Yamal è un grandissimo giocatore, che ha già vinto trofei importanti e con tanto futuro".

"Vogliamo la finale"

Quanto allo stato d'animo con il quale la squadra si affaccia a questa semifinale di andata, l'argentino alza l'asticella dell'autostima: "Stiamo facendo un grande lavoro e ci giocheremo la seconda semifinale di Champions negli ultimi tre anni. Vogliamo realizzare il sogno dei tifosi di fare un'altra finale, arriviamo qui con tanta voglia di giocare questa partita contro una grande rivale e di goderci questa gara".

"Pronti a dare tutto"

Sul momento difficile, con le tre sconfitte consecutive incassate nell'ultima settimana, parole da capitano da parte di Lautaro: "Quanto siamo arrabbiati? Tantissimo. In queste ultime partite siamo mancati a livello fisico e di gioco. Adesso serve compattezza. Non siamo abituati a perdere tre volte di fila e siamo i primi a soffrirne, ma il nostro è un gruppo unito e questa è la chiave per riscattarci. Ci siamo detti le nostre cose, che restano nello spogliatoio, siamo pronti a giocare una grandissima gara e daremo tutto".

Il dubbio Thuram

Come il suo allenatore Inzaghi, anche Lautaro rispetta la pretattica sulle condizioni di Thuram: "Marcus è importantissimo per noi, si è visto come abbiamo sofferto senza di lui nelle ultime partite. Non sappiamo se domani giocherà o meno, ma sappiamo che per noi è importante averlo a disposizione".