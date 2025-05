Quanto guadagna l’Inter se va in finale, e se vince la Champions: cifre incredibili

Quanto guadagna l'Inter se va in finale di Champions League: cifre incredibili

Quanto guadagnerebbe l'Inter in caso di qualificazione alla finale di Champions League? Al momento, i nerazzurri hanno già incassato più di 113 milioni di euro. Dal bonus per la partecipazione, pari a 18,62 milioni di euro, al quarto posto conquistato al termine della League Phase, che ha garantito un premio totale di 11,7 milioni di euro al club presieduto da Giuseppe Marotta. Poi, 11 milioni di euro come bonus per gli ottavi di finale, a cui vanno aggiunti ulteriori 12,5 milioni per l'accesso ai quarti del torneo. 15, invece, i milioni destinati alle protagoniste delle semifinali di Champions, mentre il pass per la finale vale addirittura 18,5 milioni di euro. E in caso di trionfo a Monaco di Baviera, scatterebbe un premio extra da 6,5 milioni. A ciò, vanno sommate la quota europea da 24,02 milioni di euro e quella non europea sui diritti televisivi, che vale ben 7,36 milioni di euro. E, infine, il botteghino, che oggi farà registrare un nuovo incasso da record: circa 13 milioni di euro per Inter-Barcellona, con il superamento dei 12,5 milioni incassati per l'euroderby con il Milan nella stagione 2022/23.