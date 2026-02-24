Chivu, delusione e zero energie dopo il ko con il Bodo: "Quando giochi ogni tre giorni..."

Cristian Chivu ha analizzato ai microfoni di Sky Sport l' eliminazione della sua Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt ai play-off : " Abbiamo provato in tutti i modi ad andare avanti. Il Bodo è molto organizzato, si è difeso bene e ha acquisito sicurezza perché non siamo riusciti a sbloccarla. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi . Nel secondo tempo qualcosina il Bodo l'ha creata, ci hanno fatto due gol. C'è tanta amarezza. Abbiamo affrontato una squadra con molte più energie della nostra. Bisogna fargli i complimenti. Hanno meritato di passare il turno ".

Inter, Chivu commenta l'eliminazione dalla Champions

Il tecnico ha poi continuato: "L'obiettivo è essere competitivi, senza pensare a cose troppo lontane. In Champions non siamo riusciti a essere competitivi, abbiamo perso qualche punto nonostante delle buone prove. Il livello è alto e se non riesci a trovare concretezza, lucidità nel fare determinate cose trovi avversari che ti puniscono al primo errore. All'intervallo ho chiesto di avere più pazienza, di girare la palla fino al quinto e tornare. Il 4-4-2 del Bodo era denso e pieno di energie. Abbiamo cercato qualche tiro. In area abbiamo avuto delle situazioni importanti, ma non abbiamo trovato passaggi e smarcamenti giusti. Sui calci d'angolo serviva più concretezza e lucidità per sbloccarla. Abbiamo provato in tutti i modi con i nostri limiti, pregi, peccato perché forse se avessimo segnato l'1-0 mettevamo più pressione a loro". Infine: "Le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni. Abbiamo provato in tutti i modi, attaccando meglio. Ma io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Con dieci a difendere era veramente difficile. C'è amarezza da parte di tutti perché volevamo passare il turno cercando di essere competitivi sapendo che non è semplice, il Bodo ha giocato quattro partite, tutte in Champions, avevano più energia e organizzazione, un vantaggio di due gol. Si volta pagina e si va avanti. Bisogna dare merito anche gli avversari".