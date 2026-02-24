Corriere dello Sport.it
Chivu, delusione e zero energie dopo il ko con il Bodo: "Quando giochi ogni tre giorni..."

Le dichiarazioni del tecnico dell'Inter dopo l'eliminazione dalla Champions League ai play-off
3 min
TagsChivuInterChampions League

Cristian Chivu ha analizzato ai microfoni di Sky Sport l'eliminazione della sua Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt ai play-off: "Abbiamo provato in tutti i modi ad andare avanti. Il Bodo è molto organizzato, si è difeso bene e ha acquisito sicurezza perché non siamo riusciti a sbloccarla. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Nel secondo tempo qualcosina il Bodo l'ha creata, ci hanno fatto due gol. C'è tanta amarezza. Abbiamo affrontato una squadra con molte più energie della nostra. Bisogna fargli i complimenti. Hanno meritato di passare il turno".

Inter, Chivu commenta l'eliminazione dalla Champions

Il tecnico ha poi continuato: "L'obiettivo è essere competitivi, senza pensare a cose troppo lontane. In Champions non siamo riusciti a essere competitivi, abbiamo perso qualche punto nonostante delle buone prove. Il livello è alto e se non riesci a trovare concretezza, lucidità nel fare determinate cose trovi avversari che ti puniscono al primo errore. All'intervallo ho chiesto di avere più pazienza, di girare la palla fino al quinto e tornare. Il 4-4-2 del Bodo era denso e pieno di energie. Abbiamo cercato qualche tiro. In area abbiamo avuto delle situazioni importanti, ma non abbiamo trovato passaggi e smarcamenti giusti. Sui calci d'angolo serviva più concretezza e lucidità per sbloccarla. Abbiamo provato in tutti i modi con i nostri limiti, pregi, peccato perché forse se avessimo segnato l'1-0 mettevamo più pressione a loro". Infine: "Le energie sono difficili da trovare quando giochi ogni tre giorni. Abbiamo provato in tutti i modi, attaccando meglio. Ma io non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Con dieci a difendere era veramente difficile. C'è amarezza da parte di tutti perché volevamo passare il turno cercando di essere competitivi sapendo che non è semplice, il Bodo ha giocato quattro partite, tutte in Champions, avevano più energia e organizzazione, un vantaggio di due gol. Si volta pagina e si va avanti. Bisogna dare merito anche gli avversari".

 

 

