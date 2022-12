La frase di Ten Hag che umilia Ronaldo: "Ancora con lui?"

Ten Hag su Cristiano Ronaldo: "Rappresenta il passato"

Parole la cui eco risuona anche oggi, alla vigilia del rientro in campo del Manchester United, che avverrà domani, martedì 27 dicembre a Old Trafford contro il Nottingham Forest, con fischio d'inizio alle 21. Una dichiarazione che ha il sapore di liberazione da una querelle che ha letteralmente intossicato lo spogliatoio dei Red Devils in questa prima parte della stagione.