Ancelotti rivela: "Nel 2018 vicino alla Nazionale. Ma preferisco allenare i club"

"Nel 2018 vicino a guidare l'Italia"

La sfida d'andata è stata decisa da una splendida tripletta di Benzema. "Karim è un centravanti moderno, in passato i numeri nove entravano in area e finivano qualunque cosa stesse succedendo lì. Benzema è un calciatore che ha tutto ciò di cui ha bisogno una squadra: tiro, gioco, lavoro difensivo, protezione del pallone. È la perfetta rappresentazione di ciò che dovrebbe essere un centravanti oggi". Chiusura dedicata alla Nazionale. "Ci ho pensato tante volte. Ho avuto l’opportunità nel 2018 con l’Italia, ma sapete perché non me la sono sentita? Mi piace il lavoro quotidiano sul campo. Ho avuto un tecnico che mi diceva che il lavoro dell'allenatore era più bello senza partite da giocare, ma non è vero. Il giorno per giorno è il mio genere, finché non cambio quel chip non allenerò una Nazionale. L’esperienza in Italia ai Mondiali del 94 è stata spettacolare, ma non voglio lavorare solo tre giorni all’anno, quando quella voglia svanisce, mi fermerò".