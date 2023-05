Real, Ancelotti: "City superiore ma niente drammi. E sul futuro vi dico che..."

MANCHESTER (REGNO UNITO) - Il Real Madrid, nel ritorno della semifinale di Champions League viene letteralmente asfaltato all'Etihad dal Manchester City (4-0) che conquista la finale di contro l'Inter. Questo il commento di Carlo Ancelotti, tecnico dei blancos, a Prime Video: "Il City ha giocato meglio e ha meritato quindi la finale. Non c'è stato nessun corto circuito. Sono andati forte e sono passati in vantaggio nel primo tempo e non siamo rientrati. Me l'aspettavo ma a volte succede di incontrare una rivale forte e devi accettare di uscire in Champions. Calo psicologico? No quello no".