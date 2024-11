"Crisi totale", i giornali spagnoli attaccano il Real Madrid dopo il ko con il Milan

Se da un lato, quello del Milan, c'è la gioia per una vittoria storica, dall'altro, quello del Real Madrid, il ko incassato al Bernabeu è durissimo. Seconda sconfitta in Champions League per gli uomini di Ancelotti (dopo quella con il Lille): appena 6 i punti conquistati in quattro gare. E anche in Liga le cose non vanno per il meglio. "E' crisi totale". Così MARCA ha voluto titolare l'edizione online, sulla stessa linea delle altre testate spagnole.