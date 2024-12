Mbappé posta una storia di Ronaldo: il messaggio criptico dopo Atalanta-Real Madrid

Mbappé riposta Ronaldo: il messaggio dopo Atalanta-Real Madrid

Dopo la partita Mbappé si è tolto qualche sassolino dalla scarpa sui social. Come il post pubblicato dove scrive Vittoria importante, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Oppure la storia per celebrare i 50 gol in Champions League. Subito dopo questa storia, ne ha ripubblicata una dove Cristiano Ronaldo lo aveva taggato. C'è una foto di CR7 che fa un gesto con le mani dove unisce i due indici. A questa foto, Mbappé, suo grande ammiratore, ha aggiunto l'emoji che zittisce. Un messaggio criptico che arriva non in un momento casuale.