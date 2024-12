Atalanta-Real Madrid diretta Champions League: sblocca Mbappé al 10' LIVE

La notte dei sogni. Per scrivere un'altra pagina di una storia pazzesca, l' Atalanta ospita il Real Madrid in Champions League . Il bello poi è che lo fa da favorita. In curva è pronta una scenografia da brividi, al Gewiss Stadium ci saranno 23 mila tifosi per questa sfida stellare. I campioni d'Europa sono al 24esimo posto in classifica e in caso di sconfitta rischiano di rimanere fuori dalle prime otto. Ancelotti ritrova Vinicius , titolare con Mbappé .

21:32

30' - Destro di Lookman da fuori

L'Atalanta ora sta spingendo e il Real Madrid è un po' in difficoltà. Lookman ci prova con il destro da fuori, ma non inquadra la porta.

21:19

18' - Rudiger anticipa De Ketelaere

Provvidenziale Rudiger nell'anticipare su De Ketelaere in scivolata davanti a Courtois. In precedenza c'erano state scintille tra i due.

21:11

10' - Sblocca Mbappé

Sblocca Mbappé dopo 10 minuti al Gewiss Stadium: salta secco De Roon e batte Carnesecchi con un destro imparabile.

21:07

6' - Valverde pericoloso da fuori

Valverde pericoloso prima su punizione, e poi con un destro dal limite che esce di poco.

21:03

2' - Subito pericoloso Mbappé

Subito occasione per Mbappé che parte però in posizione irregolare, bravo Carnesecchi a neutralizzare comunque.

21:01

1' - Partita iniziata

Fischio d'inizio al Gewiss Stadium!

20:48

Vinicius, riscaldamento prepartita senza problemi

Vinicius ha svolto l'allenamento pre partita al Gewiss Stadium, senza problemi. La stella del Real Madrid è reduce da un problema muscolare alla coscia sinistra.

20:35

Gasperini prima di Atalanta-Real Madrid: "Vogliamo fare bella figura"

Gasperini: “Sensazioni di orgoglio e soddisfazione, una città felice in questo momento, e noi concentrati e attenti perché conosciamo il valore dell’avversario e vogliamo fare bella figura. Euforia? È giusto e normale, ma noi dobbiamo porre l’attenzione che sono di grande valore. Il Real è sempre stata una squadra con grandi campionissimi in campo, ha qualche defezione in difesa, ma in avanti ci sono tutti. Stessa formazione del Milan? Noi siamo rodati e consolidati in quelle che sono le nostre certezze, ma la partita va vista nei 90 minuti, avrò anche l’opportunità di fare i cambi e spero che possano essere determinanti, come nelle ultime. Cosa dirò ad Ancelotti? Ho sempre invidiato la sua capacità di mascherare le sue emozioni, però in questo è un insegnante”.

20:27

Luca Percassi: "Serata indimenticabile"

Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta: “Primi in classifica in serie A? Dovendo giocare una partita così importante stasera non abbiamo avuto il tempo di pensare ad altro, per l’Atalanta sarà una serata indimenticabile, giochiamo contro il club più importante del mondo. Noi favoriti? Questo ambiente è sempre stato bravo a non perdere di vista la realtà, dire questo mi sembra inopportuno, visto i campioni che hanno loro. È ovvio che l’Atalanta farà la sua partita nel rispetto di quello che è il suo Dna e le sue caratteristiche, ma ci vuole molta umiltà sapendo che sarà una partita molto difficile contro i più forti”. Chi prenderei dal Real Madrid? "Vinicius".

20:15

De Roon nel prepartita: "Ecco a cosa dobbiamo fare attenzione"

De Roon: “Giocare con il Real Madrid in casa con uno stadio pieno, il miglior club al mondo è qualcosa di spettacolare. C’è una bella atmosfera e abbiamo tanta voglia. Noi stiamo migliorando ogni anno, abbiamo vinto l’Europa League che ci ha dato fiducia. Il Real Madrid è sotto, ma non dobbiamo guardare la classifica, perché il Real è sempre favorito. Noi in casa, con il nostro pubblico, vogliamo dimostrare che possiamo fare meglio di quella Supercoppa a Varsavia. Il loro attacco è il pericolo maggiore, sono molto veloci, dobbiamo fare molta attenzione”

19:54

Atalanta-Real Madrid, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Ceballos, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. Allenatore: Ancelotti.

19:50

Capello avverte: "Con il Real non si è mai favoriti"

“Con il Real Madrid non si è mai favoriti, perché hanno giocatori che possono decidere la partita in ogni minuto, come ti rilassi ti condannano, devi stare concentrato per 95’. Appena cali l’attenzione, ti mettono in difficoltà, è la cosa più difficile da fare con squadre di questo livello. Per cui, attenzione Atalanta”

19:37

L'Atalanta è arrivata allo stadio

L'Atalanta è arrivata in questo momento allo stadio. Sguardi molto seri e concentrati dei giocatori nerazzurri.

19:34

Atalanta imbattuta in Europa

L'Atalanta è ancora imbattuta in Europa: come lei finora solo Liverpool e Inter su 36 squadre.

19:30

Atalanta-Real Madrid, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Palestra, Toloi, Kossounou, Godfrey, Zappacosta, Samardzic, Brescianini, Zaniolo, Retegui. Indisponibili: Cuadrado, Scamacca, Scalvini, Sulemana (non in lista Uefa). Squalificati: -. Diffidati: -.

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez, Rudiger, Asencio, Fran Garcia; Tchouameni, Valverde; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Ancelotti. A disposizione: Lunin, Sergio Mestre, Vallejo, Youssef Enriquez, Jiménez, Modric, Rodrygo, Güler, Ceballos, Chema Andrés, Endrick. Indisponibili: Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Camavinga. Squalificati: -. Diffidati: Camavinga, Vinicius, Endrick, Militao, Modric, Vazquez.

Gewiss Stadium - Bergamo