Diretta Real Madrid-Napoli 2-0: segui la gara di Youth League LIVE

MADRID - Trasferta spagnola per il Napoli in Youth League : gli azzurrini di Tedesco fanno visita alla capolista del girone, Real Madrid nella gara della quinta giornata della fase a gironi . In classifica il Napoli è a quota 3 punti, assieme all'Union Berlino che affronta l'altra capolista Sporting Braga.

16:50

Real Madrid-Napoli, fine primo tempo

Primo tempo che si chiude con il Real Madrid avanti 2-0. In rete De Llanos e Palacios.

16:49

46' - PALACIOS: 2-0 REAL!

Gran punizione sotto al sette di Palacios che non da scampo a Turi. Real Madrid-Napoli 2-0!

16:47

45' - Napoli, ammonito anche Gambardella

Secondo cartellino giallo in casa Napoli: dopo Russo, tocca a Gambardella che ha steso Palacios lanciato in porta.

16:44

43' - Meso pericoloso: si salva il Napoli

Palla persa dal Napoli con D’Avino, c’è Meso in agguato che aggancia e calcia col sinistro, palla di poco fuori. Che occasione per il Real!

16:42

41' - Statistiche, Napoli più falloso del Real

Siamo quasi giunti al termine della prima frazione di gioco. Le statistiche dicono che il Napoli ha commesso 8 falli, contro i 6 del Real Madrid.

16:39

37' - Fortea: palo esterno!

Ennesimo tiro del Teal Madrid, questa volta con un destro di Fortea: palo esterno e palla fuori.

16:37

35' - Iker Bravo: tiro alto!

Spinge forte il Real: Iker Bravo va al tiro, ma la sfera termina alta.

16:35

34' - Real Madrid in pressing

Real Madrid in forte pressing alla ricerca del raddoppio. I blancos secondo le statistiche hanno già effettutato 10 tiri in porta.

16:27

26' - Turi ferma Palacios

Ancora in evidenza Palacios con un tiro, ma trova un grande Turi che con una gran parata gli nega la gioia del gol!

16:26

25' - Gran giocata di Palacios!

Grandissima giocata di Palacios che salta tutta la difesa del Napoli, ma clamorosamente sciupa tutto, mettendo a lato.

16:23

21' - Ammonito Russo

Primo cartellino giallo dell'incontro: se lo prende il napoletano Russo, per un fallo su Mesonero.

16:20

20' - Gran possesso palla Real!

Secondo le statistiche di questi primi 20 minuti di gara, il Real Madrid possiede il 65% di possesso palla contro il 35% del Napoli.

16:14

13' - Pericolo per il Napoli: Angel di poco fuori!

Gran giocata di Angel che si libera per il tiro che finisce di poco fuori. Brivido per gli azzurrini.

16:11

10' - Real pericoloso con Palacios

Real in attacco: Palacios riceve palla da Iker Bravo e calcia verso la porta, tiro deviato ma Turi è bravo a parare.

16:08

7' - Occasione Napoli con Russo

Il Napoli risponde subito e confeziona una palla gol. Malasomma riceve palla a sinistra, cross con l’esterno per la testa di Russo che tutto solo colpisce debolmente: consentendo a Quetglas di bloccare la sfera.

16:05

4' - REAL MADRID IN VANTAGGIO!

Si sblocca subito la partita: De Llanos ha portato in vantaggio il Real Madrid con un colpo di testa che ha beffato Turi. 1-0 blancos!

16:00

Real Madrid-Napoli: inizia il match!

Fischio d'inizio: è cominciata Real Madrid-Napoli, sfida valevole per la quinta giornata del gruppo C di Youth League.

15:52

Napoli, la classifica del gruppo C

Ecco la classifica del gruppo C: Real Madrid 8, Braga 8, Union Berlino 3, Napoli 3.

15:50

Tra poco in campo anche l'Inter

Anche un'altra italiana scenderà in campo tra poco. Si tratta dell'Inter di Christian Chivu, ospite del Benfica per la sfida valevole per la quinta giornata del gruppo D.

15:41

Real Madrid-Napoli, blancos devasanti all'andata

Nel match di andata, disputato il 3 ottobre a Napoli, il Real Madrid si impose (4-0), con protagonista di giornata Gonzalo Garcia, autore di una doppietta. I Blancos non perdono in casa in Youth League dal 2 marzo 2022: sconfitta per (3-2) dai pari età dell'Atletico.

15:31

L'altra gara del girone: Braga in vantaggio sull'Union Berlino

Lo Sporting Braga, primo della classe a pari merito con il Real, ospita l'Union Berlino, a 3 punti in fondo alla classifica come il Napoli. Al momento risultato fermo sull'1-0 per i portoghesi grazie al gol di Vasconcelos al 31'.

15:20

Real Madrid-Napoli, le formazioni ufficiali

REAL MADRID (4-3-3): Quetglas; Fortea, Martinez, Manuel Serrano, Youssef; Meso, Perea, Angel; De Llanos, Iker Bravo, Palacios. A disp. Gonzalez, Chema, Alvaro Gines, Pol Duran, Daniel Yanez, Barroso Porteros, Aguado Facio. All. Arbeloa.

NAPOLI (4-3-3): Turi; Mazzone, Gambardella, D’Avino, De Crescenzo; D'Angelo, Peluso, Russo; Malasomma, Raggioli, Ballabile. A disp. Pellino, Esposito, Stasi, Legnante, Gioielli, Borriello, Vigliotti. All. Tedesco

Madrid - Stadio Alfredo Di Stefano