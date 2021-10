Conference League, Bodø/Glimt-Roma a Palabiyik

Dopo la sconfitta con polemiche in campionato contro la Juve (1-0), la Roma di José Mourinho torna in campo giovedì per il terzo turno della Conference League. I giallorossi, a punteggio pieno nella competizione dopo le vittorie contro CSKA Sofia (5-1) e Zorya (3-0), volano in Norvegia per sfidare il Bodø/Glimt. A dirigere il match sarà il fischietto turco Ali Palabiyik. Nessun precedente con i giallorossi per il 40enne arbitro di Ankara, che in passato ha però diretto in due occasioni la Lazio, sempre all'Olimpico: 1-1 contro il Vitesse (Europa League 2017-18) e 1-0 sul Cluj (Europa League 2019-20). Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Serkan Olguncan e Ali Saygin Ögel e dal quarto uomo Erkan Özdamar.