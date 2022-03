Diretta Roma-Vitesse ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

ROMA - Dopo il successo di misura (0-1) ottenuto all'andata sul prato del GelreDome la Roma di Josè Mourinho ospiterà questa sera all'Olimpico gli olandesi del Vitesse nel ritorno degli ottavi di finale della neonata Conference League. Reduci da 6 risultati utili di fila tra campionato ed Europa, i giallorossi (squalificati Mancini e Sergio Oliveira, andato in gol e poi espulso nel primo round) vanno a caccia di una qualificazione che li porterebbe con il vento in poppa al derby di domenica prossima contro la Lazio. La Roma si è qualificata per la fase finale della manifestazione come prima forza del Gruppo C, mentre il Vitesse ha chiuso al secondo posto il Gruppo G alle spalle del Rennes e per arrivare agli ottavi ha dovuto eliminare il Rapid Vienna nel turno intermedio.