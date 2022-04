Bodo a Formello prima della Roma: la giornata organizzata dalla Lazio

ROMA - Solbakken, tre gol in due partite contro la Roma (la terza l'ha saltata per infortunio), che si lamenta del caldo con l'amico Konradsen - «bellissima città, ma qui non si respira» - vista l'abitudine a giocare circondati dal ghiaccio, mentre Vetlesen, Haikin, Pellegrino e Sampsted organizzano una partita a carte a bordo piscina. Sembra un party americano stile college, con i succhi di frutta al posto dell'alcool e i fisici in bella mostra; è invece una scena di quotidiana rilassatezza che proviene direttamente dal ritiro romano del Bodø Glimt.

Roma, nel ritiro del Bodo Glimt I norvegesi sono atterrati lunedì pomeriggio a Fiumicino e si sono trasferiti in un grande hotel poco distante da Villa Doria Pamphilj, in zona Monteverde. Immersi nel verde, i ragazzi del Glimt si godono il caldo e prendono il sole come si vede nelle foto. Il clima dolce della primavera romana è una rarità a Bodø, cittadina che affaccia sul Circolo polare artico, «con condizioni meteorologiche imprevedibili» come ci aveva raccontato nell'intervista della scorsa settimana il portiere Haikin. Il vero animatore del gruppo si chiama Joshua Smits, il vice. L'olandese (uno dei 6 stranieri in rosa) ride e scherza con tutti, pure con i due che si isolano dai compagni per guardare dei video sullo smartphone, il nigeriano Boniface e il ghanese Koomson. Loro sembrano già concentrati, come se la partita fosse oggi.