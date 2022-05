La Roma ha un alleato per la finale: è Karsdorp, grande ex del Feyenoord

ROMA - L’esterno è improvvisamente diventato centrale. Non in campo ma fuori. Rick Karsdorp è nato a 30 chilometri da Rotterdam ed è un tulipano biondo sbocciato nel giardino del Feyenoord. E’ evidente che Mourinho e tutti i giocatori della Roma chiedano soprattutto a lui di raccontare pregi e difetti dell’avversario della finale. Ed è altrettanto chiaro che per lui questa partita conterrà tante emozioni sovrapposte.

Il percorso di Karsdorp Soprannominato in patria la Locomotiva, Karsdorp entrò a soli 9 anni nella scuola calcio del Feyenoord. All’epoca, essendo già fisicamente forte, giocava a centrocampo. Ma presto è stato spostato sulla fascia, dove ha cominciato la carriera da professionista appena maggiorenne, nel 2013. Con la Roma ha avuto il primo impatto nell’Europa League 2014/15, in quella sfida ricordata per gli atti di vandalismo a Piazza di Spagna dei tifosi olandesi. E piano piano ha fatto innamorare Monchi e Di Francesco, che lo hanno portato a Trigoria nell’estate del 2017. Per strapparlo al Bayern, la Roma lo ha dovuto pagare moltissimo approfittando di una circostanza che avrebbe creato un problema dietro l’altro: Karsdorp si era infortunato a un ginocchio. Per questo le sue prime stagioni italiane, tra operazioni e altri guai, sono state disastrose, consigliandogli il ritorno a casa: un anno da titolare ancora al Feyenoord in prestito secco, peraltro rivelatosi poco divertente a causa del Covid.

La rinascita Lì è successo qualcosa di bello e inspiegabile. Rientrato a Trigoria con una sensazione di precarietà, nella seconda estate di Fonseca alla Roma, Karsdorp ha giocato titolare quasi tutte le amichevoli, spingendo l’allenatore a dargli una possibiltà. Nel frattempo le due offerte che aveva ricevuto, da Atalanta e Genoa, non lo avevano convinto a mollare. E così Karsdorp, finalmente sano e sicuro di sé, ha conquistato un posto da titolare che nessuno è più riuscito a insidiare. Anzi: la ricerca di un’alternativa è stato uno dei punti principali dell’agenda di mercato di Tiago Pinto. L’anno scorso Rick ha giocato 45 partite, con Mourinho addirittura 49. Tantissime.