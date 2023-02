Lotito appisolato in tribuna durante Lazio-Cluj: la scena non sfugge alle telecamere

ROMA - Prestazione convincente in Europa per la Lazio , che nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Patric dopo un quarto d'ora è riuscita a battere 1-0 il Cluj nell'andata del playoff di Conference League grazie al gol segnato da capitan Immobile prima del riposo.

La scena ripresa in tv

La squadra di Maurizio Sarri è parsa sempre in controllo del match e dopo essere andata vicina più volte al raddoppio ha poi gestito senza rischi il vantaggio nel finale, quando la stanchezza è iniziata a farsi sentire sulle gambe dei biancocelesti e non solo. All'83' non è sfuggito infatti all'occhio delle telecamere il presidente Claudio Lotito, ora impegnato anche in politica nelle vesti di senatore, appisolato in tribuna all'Olimpico vicino al direttore sportivo Igli Tare. La speranza dell'ambiente biancoceleste è ora che si possano dormire sonni tranquilli anche tra una settimana nel match di ritorno in Romania, dove la Lazio si presenterà con l'obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale.