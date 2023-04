Lech Poznan-Fiorentina, dove vederla in tv e probabili formazioni

Partita: Lech Poznan-Fiorentina

Orario partita: ore 21

Canale Tv: Dazn, Sky SportFootball(203), Sky Sport (253)

Pay TV Streaming: Dazn, Sky Go, NOW

Lech Poznan-Fiorentina orari e canali

Lech Poznan-Fiorentina, match valido per l'andata dei quarti di finale di Conference League, è in programma allo Stadion Poznan e sarà trasmesso in diretta su Dazn, Sky SportFootball (203) e Sky Sport (253).

Dove vedere Lech Poznan-Fiorentina in diretta TV

Lech Poznan-Fiorentina, potrà essere seguito soltanto su Dazn e sui canali Sky: Sky SportFootball(203), Sky Sport (253).

Lech Poznan-Fiorentina dove vederla in streaming

La partita tra Lech Poznan e Fiorentina di Conference League potrà essere seguita anche in streaming in diversi modi. Gli abbonati DAZN potranno seguire il match su dispositivi mobili smartphone e tablet attraverso l’apposita app. Per gli abbonati Sky la partita sarà visibile su Sky Go su smartphone, tablet e smart tv. Si potrà assistere all'incontro anche comprando l'evento sulla piattaforma live on-demand NOW.

Lech Poznan-Fiorentina in Diretta: la cronaca

Due i precedenti tra Lech Poznan e Fiorentina. Le due squadre si sono affrontate nella fase a girone dell'Europa League 2015/2016 (una vittoria a testa). Il Lech Poznan nel turno precedente dell'attuale edizioni di Conference League ha battuto gli svedesi del Djurgardens sia all'andata che al ritorno (2-0, 0-3). La Fiorentina ha superato i turchi del Sivasspor (1-0 al Franchi, 1-4 in Turchia).

Probabili formazioni Lech Poznan-Fiorentina

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Pereira; Salamon, Milic, Rebocho; Karlstrom, Kvekveskiri; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ishak. All. Van Den Brom

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Saponara, Barak, Gonzalez; Cabral. All. Italiano

ARBITRO: Peljto (Bosnia)

GUARDALINEE: Ibrisimbegovic, Beljo

QUARTO UOMO: Gigovic

VAR: San (Svizzera)

AVAR: Bebek (Croazia)

Lech Poznan-Fiorentina segui la diretta sul nostro sito