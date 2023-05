Finale Conference League, Fiorentina-West Ham a Del Cerro Grande

La finale di Conference League Fiorentina-West Ham , in programma mercoledì 7 giugno all' Eden Arena di Praga con inizio alle 21, è stata affidata all'arbitro spagnolo Carlos Del Cerro Grande .

Sarà dunque Carlos Del Cerro Grande ad arbitrare la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. In questa stagione il 47enne arbitro spagnolo ha diretto cinque partite in Champions League (incluso il ritorno dei quarti di finale Inter-Benfica) e una in Conference League. Gli assistenti saranno Pau Cebrian Debis e Guadalupe Porras Ayuso. Quarto uomo Gil Manzano, Ar di riserva Diego Barbero Sevilla. Al Var Juan Munuera, assistente Var Alejandro Hernandez Hernandez, supporto Var Tiago Lopez Martin. Ecco il quadro completo:

ARBITRO: Carlos Del Cerro Grande (ESP)

ASSISTENTI: Pau Cebrian Debis and Guadalupe Porras Ayuso (ESP)

4° UFFICIALE: Gil Manzano (ESP)

AR DI RISERVA: Diego Barbero Sevilla (ESP)

VAR: Juan Munuera (ESP)

ASSISTENTE VAR: Alejandro Hernandez Hernandez (ESP)

SUPPORTO VAR: Tiago Lopez Martin (POR)