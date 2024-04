Fiorentina, Italiano risponde al Plzen dopo la frase sul "Barcellona d'Italia"

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza alla vigilia di Fiorentina-Viktoria Plzen , gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League . In Repubblica Ceca il "primo round" era terminato senza reti e chi si aggiudicherà la qualificazione al Franchi se la vedrà con una tra Club Brugge e il PAOK in semifinale.

Fiorentina, Italiano: "Chi fa gol per primo domani..."

L'allenatore viola ha sottolineato come sarà necessario fornire iuna prestazione migliore rispetto all'andata per passare il turno: "Servirà lavorare diversamente da quanto proposto all'andata. Domani ce lo richiede la partita. Chi fa gol secondo me ha la possibilità di portarlo fino in fondo, sapendo che l'avversario è ermetico e si difende bene, subendo pochi gol. E quei pochi li ha presi fuori casa".

"Noi Barcellona d'Italia? È un complimento"

Sull'importanza della partita: "Siamo davanti a una delle settimane più importanti, almeno da quando ci sono io, del triennio. [...] Mi auguro domani lo stadio ci sia quella spinta ulteriore, che non si stia a pensare ad altro. I ragazzi hanno bisogno di supporto, incitamento ed energia. Il loro allenatore ci ha definiti il Barcellona d'Italia? Per noi è un complimento". Poi, in conclusione, un commento su Belotti: "Tutti ci aspettavamo qualche gol in più da parte sua, dobbiamo essere sinceri. Il ragazzo lavora in maniera straordinaria per la squadra: corre in non possesso, è utile per la riconquista della palla. Sono convinto che Andrea troverà lo spiraglio per buttarla dentro".