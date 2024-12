Conference League, scelto l'arbitro di Fiorentina-Lask

Il match tra Fiorentina e Lask Linz, valido per la quinta giornata di Conference League e in programma giovedì 12 dicembre allo Stadio Artemio Franchi, sarà diretto dal fischietto ungherese Balázs Berke. Gli assistenti saranno i suoi connazionali Vencel Tóth e Balázs Szert. La Viola arriva al match dal successo sul Pafos per 3-2 e attualmente occupa il sesto posto in classifica con 9 punti. Discorso diverso per gli ospiti che finora non hanno mai vinto, solo due pareggi.