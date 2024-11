Fiorentina-Pafos 3-2: gol e highlights del match di Conference League

La Fiorentina supera il Pafos 3-2 al Franchi in questa quarta giornata di Conference League e si porta a 9 punti in calssifica, che valgono il sesto posto. Dopo un primo tempo chiuso in vantaggio grazie al gol di Kouame, la squadra di Palladino trova il raddoppio in avvio di ripresa grazie all'autorete di Goldar. Poco dopo i ciprioti accorciano le distante con Da Silva, ma è Martinez Quarta a ristabilire il doppio vantaggio a venti dalla fine. Il gol di Jaja regala ai viola un brivido per gli ultimi minuti di una partita che si spegne sul definitivo 3-2 per la Fiorentina. Ecco gli highlights del match.