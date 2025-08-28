Dove vedere Fiorentina-Polissya in tv? Dazn o Sky, orario

Sul neutro del "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, la Fiorentina di Stefano Pioli ospita gli ucraini del Polissya in occasione del secondo round del doppio confronto che mette in palio il pass per la fase campionato della Uefa Conference League . Ad una settimana dal 3-0 dell'andata , la formazione viola è chiamata a difendere l'ampio vantaggio e a centrare l'obiettivo, pur essendo orfana dello squalificato Kean .

Fiorentina-Polissya, l'orario

Fiorentina-Polissya andrà in scena oggi, giovedì 28 agosto, alle ore 20 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.

Dove vedere Fiorentina-Polissya in diretta tv

La sfida tra Fiorentina e Polissya sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e in chiaro su TV8.

Fiorentina-Polissya, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go, Now e TV8.it. Per quanto concerne le prime due piattaforme, sarà possibile scaricare le omonime applicazioni su smartphone, pc e tablet, e accedere tramite un semplice login, previo abbonamento. Sul portale ufficiale di TV8, invece, basterà raggiungere la sezione dedicata agli eventi in diretta e godersi i 90 minuti di Reggio Emilia. Potrete seguire la partita della Fiorentina live su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.