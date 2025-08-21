Polissya-Fiorentina diretta, segui la sfida di Conference League live

20:33

32' - Gosens firma il raddoppio

Ancora una volta Kean lavora molto bene largo sulla destra e alza la palla in area per la testa di Gudmundsson. Il numero 10 non arriva sul pallone che scorre sul secondo palo trovando Gosens. Il tedesco stoppa palla e calcia con forza in diagonale battendo il portiere.

20:31

31' - Gudmundsson si allunga

La Fiorentina ha sfiorato il gol capolavoro con un servizio morbido e profondo di Fagioli indirizzato sul secondo palo per Gudmundsson. L'islandese si è lanciato in scivolata su un pallone apparentemente imprendibile anticipando il portiere ma, purtroppo per lui, la palla è finita sull'esterno della rete.

20:29

29' - Fiorentina più timida

Dopo un'ottima partenza la Fiorentina ha improvvisamente abbassato i ritmi, rischiando qualcosa negli ultimi dieci minuti.

20:27

27' - Brivido per la Fiorentina

La Viola sbaglia l'uscita bassa e regala palla a Nazarenko, che si allarga sul sinistro e lascia partire un tiro-cross in diagonale che si spegne sul fondo.

20:26

25' - Conclusione disperata di Kravchenko

La Fiorentina ha l'opportunità per ripartire dopo l'angolo del Polissya ma gli ucraini spezzano il contropiede e, poco dopo la metà campo, si appoggiano a Kravchenko. Il terzino vede De Gea qualche passo avanti e senza pensare calcia direttamente in porta sbagliando di parecchio la mira.

20:24

23' - Miracolo di De Gea

Prima occasione per il Polissya con Filippov che sfugge a Pongracic e colpisce di testa all'altezza del dischetto. L'attaccante aveva angolato bene la conclusione ma De Gea ha salvato tutto con un riflesso prodigioso.

20:21

21' - Recupero altissimo di Dodò

Ottimo anticipo di Dodò che passa davanti all'avversario e gli porta via il pallone andando direttamente al cross. La traiettoria del suo passaggio però ha una traiettoria troppo morbida e facilita la presa del portiere.

20:17

17' - Gudmundsson spreca

Nuova opportunità per Gudmundsson che sfugge alle attenzioni della difesa del Polissya e calcia al volo con il destro da posizione ravvicinata. L'attaccante però colpisce malissimo il pallone e lo spedisce in rimessa dal fondo.

20:15

15' - Gudmundsson sbaglia la misura del passaggio

La Fiorentina recupera palla e si getta subito in attacco appoggiandosi a Gudmundsson. L'ex Genoa intravede un corridoio promettente per Kean che scatta in profondità. Il tentativo di assist di Gudmundsson però è troppo forte e finisce tra le braccia del portiere.

20:13

13' - Non funziona la combinazione della Fiorentina

La squadra di Pioli prova l'uscita bassa con la combinazione tra Gudmundsson e Gosens. La palla di ritorno dell'islandese però è leggermente troppo lunga e supera il terzino prima di spegnersi in fallo laterale.

20:10

8' - Fiorentina in vantaggio, spunto di Kean

La Fiorentina si porta subito avanti con un guizzo di Kean che strappa a metà campo e dalla destra si accentra andando a calciare da fuori. Il tiro potente dell'attaccante sbatte sul palo e poi viene spedito in rete dal portiere. Kudryk è stato sfortunato perché dopo il tocco con il palo il pallone gli è sbattuto sulla schiena finendo in porta.

20:04

3' - Dodò calcia da fuori

Fagioli spedisce nell'area avversaria un calcio di punizione incontrando la respinta della difesa. Sul pallone vagante si avventa Dodò che calcia forte e in diagonale dal limite sbagliando la mira.

20:02

2' - Pongracic sfiora il gol

La Fiorentina rimedia un calcio d'angolo che Gudmundsson spedisce direttamente in area di rigore per Pongracic. Il centrale croato stacca benissimo e schiaccia il pallone in direzione del palo mandando fuori di pochissimo.

20:01

1' - Inizia la partita

L'arbitro da il via alla partita tra Polissya e Fiorentina. La Viola si getta subito in attacco con Kean schiacciando immediatamente la formazione avversaria.

19:59

Preparativi quasi terminati

Polissya e Fiorentina hanno già raggiunto il centro del campo per la presentazione e l'inno davanti ai tifosi presenti allo stadio e adesso si stanno schierando in campo prima del via al match.

19:53

Gosens: "Pioli porta energia positiva"

Intervistato al suo arrivo alla Futbal Tatran Aréna, Robin Gosens ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Sta nascendo una squadra molto interessante, con un allenatore nuovo che porta tanta energia positiva. Siamo una squadra preparata ma adesso tocca a noi, dopo le chiacchiere dobbiamo scendere in campo. Pioli può darci tanto sia dal punto di vista calcistico che da quello umano. Mi stima e mi trasmette molta motivazione".

19:50

Le squadre rientrano negli spogliatoi

Terminato il riscaldamento, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per gli ultimissimi preparativi prima del fischio d'inizio.

19:45

Polissya-Fiorentina: i convocati di Pioli.

Scopri su quali calciatori potrà fare affidamento Stafano Pioli per il preliminare d'andata di Conference League. Spicca l'assenza di un calciatore in uscita. LEGGI L'ARTICOLO

19:35

Piccoli alla Fiorentina: è fatta. Al Cagliari 25 milioni più bonus, è l'acquisto più oneroso dell'era Commisso

Pioli potrà fare affidamento su un altro attaccante. La punta in arrivo dal Cagliari però non sarà a disposizione per la sfida di questa sera. SCOPRI I DETTAGLI

19:25

Inizia il riscaldamento della Viola

La squadra di Pioli ha fatto il suo ingresso in campo per il riscaldamento prima del fischio d'inizio. Dodò e Ranieri guidano il gruppo.

19:15

Pioli: "Fiorentina solida, siamo pronti per la Conference"

A meno di un'ora dal debutto della Fiorentina nell'andata dei playoff, recupera le parole del tecnico Viola. LEGGI L'ARTICOLO

19:05

Polissya Zhytomyr-Fiorentina: le formazioni ufficiali, Dzeko parte dalla panchina

POLISSYA ZHYTOMYR (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Karniichuk; Lednev, Babenko, Andriyevskiy; Hustulyak, Filippov, Nasharenko. All. Rotan

FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean, Ndour. All. Pioli

19:02

Dove vedere Polissya-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni

Esordio in Conference League per la Fiorentina di Stefano Pioli, oggi ospite della squadra allenata da Rotan nell'andata dei playoff: ECCO TUTTO LE INFO

Futbal Tatran Aréna, Presov