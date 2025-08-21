Polissya-Fiorentina diretta, segui la sfida di Conference League live

- O. Kudryk , 8' (Aut.)
- R. Gosens , 32'
PRESOV - La Fiorentina torna in campo per il primo match ufficiale della stagione 2025/26 valido per i preliminari di Conference League. La squadra di Pioli affronterà gli ucraini del Polissya Zhytomyr, attualmente al decimo posto in campionato dopo sole tre giornate. Nel weekend la Viola tornerà in campo per l'esordio in campionato all'Unipol Domus di Cagliari, seguito dalla sfida di ritorno con il Polissya in programma il 28 agosto per quella che sarà anche la primissima uscita stagionale della Fiorentina al Franchi. Segui la sfida tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
20:33
32' - Gosens firma il raddoppio
Ancora una volta Kean lavora molto bene largo sulla destra e alza la palla in area per la testa di Gudmundsson. Il numero 10 non arriva sul pallone che scorre sul secondo palo trovando Gosens. Il tedesco stoppa palla e calcia con forza in diagonale battendo il portiere.
20:31
31' - Gudmundsson si allunga
La Fiorentina ha sfiorato il gol capolavoro con un servizio morbido e profondo di Fagioli indirizzato sul secondo palo per Gudmundsson. L'islandese si è lanciato in scivolata su un pallone apparentemente imprendibile anticipando il portiere ma, purtroppo per lui, la palla è finita sull'esterno della rete.
20:29
29' - Fiorentina più timida
Dopo un'ottima partenza la Fiorentina ha improvvisamente abbassato i ritmi, rischiando qualcosa negli ultimi dieci minuti.
20:27
27' - Brivido per la Fiorentina
La Viola sbaglia l'uscita bassa e regala palla a Nazarenko, che si allarga sul sinistro e lascia partire un tiro-cross in diagonale che si spegne sul fondo.
20:26
25' - Conclusione disperata di Kravchenko
La Fiorentina ha l'opportunità per ripartire dopo l'angolo del Polissya ma gli ucraini spezzano il contropiede e, poco dopo la metà campo, si appoggiano a Kravchenko. Il terzino vede De Gea qualche passo avanti e senza pensare calcia direttamente in porta sbagliando di parecchio la mira.
20:24
23' - Miracolo di De Gea
Prima occasione per il Polissya con Filippov che sfugge a Pongracic e colpisce di testa all'altezza del dischetto. L'attaccante aveva angolato bene la conclusione ma De Gea ha salvato tutto con un riflesso prodigioso.
20:21
21' - Recupero altissimo di Dodò
Ottimo anticipo di Dodò che passa davanti all'avversario e gli porta via il pallone andando direttamente al cross. La traiettoria del suo passaggio però ha una traiettoria troppo morbida e facilita la presa del portiere.
20:17
17' - Gudmundsson spreca
Nuova opportunità per Gudmundsson che sfugge alle attenzioni della difesa del Polissya e calcia al volo con il destro da posizione ravvicinata. L'attaccante però colpisce malissimo il pallone e lo spedisce in rimessa dal fondo.
20:15
15' - Gudmundsson sbaglia la misura del passaggio
La Fiorentina recupera palla e si getta subito in attacco appoggiandosi a Gudmundsson. L'ex Genoa intravede un corridoio promettente per Kean che scatta in profondità. Il tentativo di assist di Gudmundsson però è troppo forte e finisce tra le braccia del portiere.
20:13
13' - Non funziona la combinazione della Fiorentina
La squadra di Pioli prova l'uscita bassa con la combinazione tra Gudmundsson e Gosens. La palla di ritorno dell'islandese però è leggermente troppo lunga e supera il terzino prima di spegnersi in fallo laterale.
20:10
8' - Fiorentina in vantaggio, spunto di Kean
La Fiorentina si porta subito avanti con un guizzo di Kean che strappa a metà campo e dalla destra si accentra andando a calciare da fuori. Il tiro potente dell'attaccante sbatte sul palo e poi viene spedito in rete dal portiere. Kudryk è stato sfortunato perché dopo il tocco con il palo il pallone gli è sbattuto sulla schiena finendo in porta.
20:04
3' - Dodò calcia da fuori
Fagioli spedisce nell'area avversaria un calcio di punizione incontrando la respinta della difesa. Sul pallone vagante si avventa Dodò che calcia forte e in diagonale dal limite sbagliando la mira.
20:02
2' - Pongracic sfiora il gol
La Fiorentina rimedia un calcio d'angolo che Gudmundsson spedisce direttamente in area di rigore per Pongracic. Il centrale croato stacca benissimo e schiaccia il pallone in direzione del palo mandando fuori di pochissimo.
20:01
1' - Inizia la partita
L'arbitro da il via alla partita tra Polissya e Fiorentina. La Viola si getta subito in attacco con Kean schiacciando immediatamente la formazione avversaria.
19:59
Preparativi quasi terminati
Polissya e Fiorentina hanno già raggiunto il centro del campo per la presentazione e l'inno davanti ai tifosi presenti allo stadio e adesso si stanno schierando in campo prima del via al match.
19:53
Gosens: "Pioli porta energia positiva"
Intervistato al suo arrivo alla Futbal Tatran Aréna, Robin Gosens ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Sta nascendo una squadra molto interessante, con un allenatore nuovo che porta tanta energia positiva. Siamo una squadra preparata ma adesso tocca a noi, dopo le chiacchiere dobbiamo scendere in campo. Pioli può darci tanto sia dal punto di vista calcistico che da quello umano. Mi stima e mi trasmette molta motivazione".
19:50
Le squadre rientrano negli spogliatoi
Terminato il riscaldamento, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per gli ultimissimi preparativi prima del fischio d'inizio.
19:45
Polissya-Fiorentina: i convocati di Pioli.
Scopri su quali calciatori potrà fare affidamento Stafano Pioli per il preliminare d'andata di Conference League. Spicca l'assenza di un calciatore in uscita. LEGGI L'ARTICOLO
19:35
Piccoli alla Fiorentina: è fatta. Al Cagliari 25 milioni più bonus, è l'acquisto più oneroso dell'era Commisso
Pioli potrà fare affidamento su un altro attaccante. La punta in arrivo dal Cagliari però non sarà a disposizione per la sfida di questa sera. SCOPRI I DETTAGLI
19:25
Inizia il riscaldamento della Viola
La squadra di Pioli ha fatto il suo ingresso in campo per il riscaldamento prima del fischio d'inizio. Dodò e Ranieri guidano il gruppo.
19:15
Pioli: "Fiorentina solida, siamo pronti per la Conference"
A meno di un'ora dal debutto della Fiorentina nell'andata dei playoff, recupera le parole del tecnico Viola. LEGGI L'ARTICOLO
19:05
Polissya Zhytomyr-Fiorentina: le formazioni ufficiali, Dzeko parte dalla panchina
POLISSYA ZHYTOMYR (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Karniichuk; Lednev, Babenko, Andriyevskiy; Hustulyak, Filippov, Nasharenko. All. Rotan
FIORENTINA (3-4-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Kean, Ndour. All. Pioli
19:02
Dove vedere Polissya-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario e probabili formazioni
Esordio in Conference League per la Fiorentina di Stefano Pioli, oggi ospite della squadra allenata da Rotan nell'andata dei playoff: ECCO TUTTO LE INFO