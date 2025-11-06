Classifica Conference League aggiornata: come cambia dopo la sconfitta della Fiorentina
In archivio per la Fiorentina la terza giornata della fase campionato di Conference League: i viola hanno perso in trasferta contro il Mainz (2-1). Non è bastato il gol di Sohm al 16' per portarte a casa un risultato positivo. Hollerbach ha, infatti, replicato al 68' e al 95' i tedeschi hanno conquistato l'intera posta in palio grazie a Lee. Prima sconfitta stagionale per i toscani nella terza competizione continentale per club. Come cambia la classifica?
La squadra allenata da Galloppa, in attesa di passare tra le mani di Vanoli, dopo l'esonero di Pioli, scivola momentaneamente dal secondo al quinto posto restando a 6 punti, ottenuti grazie ai successi al Franchi contro il Sigma Olomuc (2-0) e in trasferta contro il Rapid Vienna (3-0). La differenza reti aggiornata è di +4 (sei gol fatti, due subiti). Giovedì 27 novembre (ore 21) è in programma Fiorentina-AEK Atene.
