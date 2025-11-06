Classifica Conference League aggiornata: come cambia dopo la sconfitta della Fiorentina

In archivio per la Fiorentina la terza giornata della fase campionato di Conference League: i viola hanno perso in trasferta contro il Mainz (2-1). Non è bastato il gol di Sohm al 16' per portarte a casa un risultato positivo. Hollerbach ha, infatti, replicato al 68' e al 95' i tedeschi hanno conquistato l'intera posta in palio grazie a Lee. Prima sconfitta stagionale per i toscani nella terza competizione continentale per club. Come cambia la classifica?