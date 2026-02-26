Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv? Sky o Dazn, orario

Fiorentina-Jagiellonia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, oggi teatro della sfida tra Fiorentina e Jagiellonia.

Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv

Fiorentina-Jagiellonia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere i playoff di Conference League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del ritorno dei playoff di Europa League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.