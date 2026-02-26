Corriere dello Sport.it
giovedì 26 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv? Sky o Dazn, orario

Ritorno dei playoff di Conference League, con la squadra di Vanoli chiamata a difendere l'ampio vantaggio accumulato all'andata: le probabili formazioni
TagsConference LeagueFiorentinaJagiellonia

A pochi giorni dalla vittoria nel derby con il Pisa, la Fiorentina di Paolo Vanoli si rituffa in Conference League per affrontare il secondo round del doppio confronto con lo Jagiellonia, squadra polacca battuta con un secco 3-0 all'andata. Previste diverse rotazioni per i viola, con un occhio al prossimo impegno di campionato con l'Udinese di Runjaic.

Fiorentina-Jagiellonia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, oggi teatro della sfida tra Fiorentina e Jagiellonia.

Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv

Fiorentina-Jagiellonia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere i playoff di Conference League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del ritorno dei playoff di Europa League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Le probabili formazioni di Vanoli e Siemieniec

FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: 43 De Gea, 6 Ranieri, 60 Kouadio, 29 Fortini, 67 Sadotti, 65 Parisi 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 19 Solomon 10 Gudmundsson, 20 Kean.

Indisponibili: Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: -. 

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Alex Pozo, Jesus Imaz, Jozwiak; Afimico Pululu. Allenatore: Siemieniec.

A disposizione: 6 Damasiewicz, 44 Konstantopoulos, 23 Montoia 4 Kobayashi, 31 Flach, 8 Drachal, 14 Bazdar  77 Szmyt, 17 Sylla, 9 Rallis.

Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

A pochi giorni dalla vittoria nel derby con il Pisa, la Fiorentina di Paolo Vanoli si rituffa in Conference League per affrontare il secondo round del doppio confronto con lo Jagiellonia, squadra polacca battuta con un secco 3-0 all'andata. Previste diverse rotazioni per i viola, con un occhio al prossimo impegno di campionato con l'Udinese di Runjaic.

Fiorentina-Jagiellonia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, oggi teatro della sfida tra Fiorentina e Jagiellonia.

Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv

Fiorentina-Jagiellonia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport.

Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere i playoff di Conference League

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del ritorno dei playoff di Europa League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Conference League

Da non perdere

I playoff di Conference LeagueVanoli non si nasconde
1
Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv? Sky o Dazn, orario
2
Le probabili formazioni di Vanoli e Siemieniec

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS