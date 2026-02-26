Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in tv? Sky o Dazn, orario
A pochi giorni dalla vittoria nel derby con il Pisa, la Fiorentina di Paolo Vanoli si rituffa in Conference League per affrontare il secondo round del doppio confronto con lo Jagiellonia, squadra polacca battuta con un secco 3-0 all'andata. Previste diverse rotazioni per i viola, con un occhio al prossimo impegno di campionato con l'Udinese di Runjaic.
Fiorentina-Jagiellonia, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 18:45 allo stadio "Artemio Franchi" di Firenze, oggi teatro della sfida tra Fiorentina e Jagiellonia.
Dove vedere Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv
Fiorentina-Jagiellonia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport.
Fiorentina-Jagiellonia, dove vedere i playoff di Conference League
Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili su pc, smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la webcronaca testuale del ritorno dei playoff di Europa League in diretta su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Vanoli e Siemieniec
FIORENTINA (4-1-4-1): Lezzerini; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: 43 De Gea, 6 Ranieri, 60 Kouadio, 29 Fortini, 67 Sadotti, 65 Parisi 62 Balbo, 44 Fagioli, 63 Bonanno, 19 Solomon 10 Gudmundsson, 20 Kean.
Indisponibili: Lamptey. Squalificati: -. Diffidati: -.
JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Bernardo Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek, Romanczuk; Alex Pozo, Jesus Imaz, Jozwiak; Afimico Pululu. Allenatore: Siemieniec.
A disposizione: 6 Damasiewicz, 44 Konstantopoulos, 23 Montoia 4 Kobayashi, 31 Flach, 8 Drachal, 14 Bazdar 77 Szmyt, 17 Sylla, 9 Rallis.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
