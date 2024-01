Nigeria, Osimhen decisivo: conquista un rigore e la Costa d'Avorio va ko

La Nigeria la spunta nel big match della seconda giornata del Gruppo A della Coppa d’Africa contro i padroni di casa della Costa D'Avorio. Dopo il deludente pari all'esordio contro la Guinea Equatoriale (1-1), le Super Aquile hanno di misura la nazionale di Gasset grazie al rigore procurato da Victor Osimhen e segnato al 54’ da Troost Ekong. La squadra di Peseiro sale a 4 punti in classifica e torna in piena corsa per il passaggio del turno. Osimhen è stato eletto MVP.

