Coppa d'Africa, Senegal eliminato: la reazione di Camara è virale

YAMOUSSOUKRO (COSTA D'AVORIO) - Clamoroso in Coppa d'Africa : il Senegal campione in carica viene eliminato , agli ottavi di finale , dalla Costa d'Avorio padrona di casa che la spunta ai calci di rigore . Un vero e proprio dramma sportivo per i ' Leoni della Teranga ', con la stella Lamine Camara - votato come miglior giocatore della fase a gironi del torneo - che non riesce a darsi pace . La reazione del talento senegalese è a dir poco struggente .

Senegal eliminato, la disperazione di Camara è virale

Il talentuoso centrocampista classe 2004 che milita nel Metz, Ligue 1 francese, non si dà pace per la cocente eliminazione e crolla in un pianto inconsolabile al termine del match. Prima di uscire dal campo, un video diventato virale sui social immortala un distrutto Camara prendere la via degli spogliatoi. Dopo essersi coperto il volto con un asciugamano, il giovane centrocampista fa addirittura fatica a camminare, motivo per il quale viene preso in braccio da un compagno di squadra, Cheikhou Kouyaté, che lo porta negli spogliatoi. Un gesto accolto con un grande e spontaneo applauso dal pubblico presente in tribuna.