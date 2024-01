Coppa d’Africa: Capo Verde elimina la Mauritania e vola ai quarti

COSTA D’AVORIO - Impresa storica per la Nazionale di Capo Verde che approda per la prima volta nella storia ai quarti di finale della Coppa d’Africa. La squadra capoverdiana vince di misura contro la Mauritania e troverà la vincente tra Marocco e Sudafrica. La partita non è offerto uno spettacolo eccelso, atteggiamento chiuso da parte delle due formazioni che hanno preferito restare sulla difensiva. La rete decisiva arriva a una manciata di minuti dal novantesimo: clamoroso errore di El Welly che nel tentativo di appoggiare la palla al proprio portiere, serve un avversario. Niasse esce a valanga sull’attaccante avversario provocando il rigore. Dal dischetto Ryan Mendes realizza il gol decisivo scrivendo una pagina di storia del calcio africano.