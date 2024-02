Coppa D’Africa, dal tumore alla vittoria: Haller si commuove

La Costa d'Avorio ha vinto la Coppa d'Africa dopo il successo in finale con la Nigeria. Il risultato finale è stato di 2-1 , con le reti di Kessié e di Haller che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio di Troost-Ekong . Per Haller è stata una gioia doppia, soprattutto dopo i problemi di salute che lo hanno colpito negli anni scorsi fino al 2022, quando ha vinto la personale battaglia contro il cancro .

L'emozione di Haller dopo Nigeria-Costa d'Avorio

Nel corso delle interviste del dopo partita, Haller è scoppiato in lacrime per la gioia ed è stato prontamente confortato dal giornalista presente. Un momento molto toccante che ha fatto subito il giro del web, consacrando l'ivoriano come uno dei protagonisti assoluti della Coppa d'Africa appena conclusa.